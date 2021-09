Esposa del Chino Ríos se sube al debate en polémica semana del extenista

La esposa de Chino Ríos tuvo esta semana su particular disputa con quienes cuestionarios al extenista. Fue justo en la semana en que el Chino se enfrascó en una polémica con el fotógrafo Jordi Castell. Éste último colocó un mensaje lamentando la muerte de su mascota y Ríos le respondió diciéndole que dicho animal estaría mejor lejos suyo.

Ahora, en su cuenta de Instagram Paula Pavic, la esposa del Chino, escribió una reflexión. En ella sostenía que “aún no soy ni la mitad de la persona que deseo ser. Aún tengo que trabajar mucho en mí; ‘soy mi proyecto más importante’”, se puede leer en su publicación. “Estoy continuamente trabajando en lograrlo”, agregó.

Sin embargo, entre los muchos comentarios que dicha publicación generó un par destacó más que otros. Al menos lo suficiente como para que la esposa del Chino Ríos los respondiera. “Creo que al lado del roto ordinario del marido que tienes no lograrás ser mejor persona”, afirmó uno. “Te aconsejo las clases de mindvalley. Busca en YouTube”, respondió de vuelta Pavic.

Y enseguida otra más la criticó por lo mismo. Entonces ella respondió que “no lo digo por mí, lo digo por ustedes, si trabajaran un poquito en su crecimiento personal no harían ese tipo de comentarios, porque estarían usando su tiempo en trabajar para ser mejores para ustedes y para el mundo y no en aportar más cosas negativas. Las personas que tiran ese tipo de comentarios no se dan cuenta es que son lo mismo que critican”.