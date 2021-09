Vale Roth revela el secreto que la tiene “más fresca” que nunca

“Me dicen Vale, te ves como más fresca”. Ese es un comentario que a Vale Roth le repiten por estos días sus seguidores en Instagram. Y es que la exCalle 7 reconoce que está con más energía de que anteriormente.

¿La razón? De acuerdo con lo que reveló por medio de sus historias, ya lleva un mes y dos semanas sin consumir una gota de alcohol, lo que simplemente le ha cambiado la vida.

“Me encanta esto de no salir en la noche, de no tomar. ¡Dejen el copete! Hace más mal que la chuc… Yo ya llevo un mes y dos semanas y me encanta”, comentó a sus seguidores en medio de sus ya tradicionales caminatas am.

En la misma línea, agregó: “Es lo mejor, tengo mucha más energía. Me dicen Vale te ves como más fresca”.

Vale Roth y el alcohol

El tema del alcohol no es algo nuevo para Valentina, ya que en varias ocasiones contó a sus seguidores que antes, cuando salía mucho más, encontraba que se veía muy “hinchada” producto de la bebida.

Ella misma ha asegurado que le encanta la cerveza, y por lo mismo no esconde que también le ha costado. Eso sí, ha seguido firme y ahora se muestra siempre que sale a algún lugar, o en su departamento, con una cerveza 0º alcohol.