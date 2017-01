Peugeot Chile confirma que se está trabajando en una pick up

Una pick up mediana que llegaría a competir con la Nissan NP300, Mitsubishi L200, Ford Ranger, Volkswagen Amarok y la Toyota Hilux, es la que está preparando el fabricante francés. Así lo confirmó en la localidad de Angostura, en Argentina, Federico Rocca, Gerente General de Peugeot en Chile.

La nueva pick up que saldría a mercados por ahí por el 2020 tendría como base a la pick up japonesa Toyota Hiluxm pero probablemente con una nueva motorización y la tecnología All Grip, que como se señaló en la misma presentación, es la apuesta de la marca francesa para enfrentar a los modelos con tracción, asegurando que con dicho sistema el vehículo es mucho más versatil, tomando como ejemplo el Peugeot 3008 que está compitiendo en el Dakar, con mucho éxito.