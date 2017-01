Dakar 2017: Ignacio Casale va segundo y Pablo Quintanilla debe abandonar

Joan Barreda se adjudica su tercera especial tras la penalización sufrida por Michael Metge, sin que inquiete lo más mínimo a Sam Sunderland, que sigue cómodamente a la cabeza de la general, luego de que su escolta, el chileno Pablo Quintanilla, abandonara. Stéphane Peterhansel también rubrica su tercera etapa desde la salida y vuelve a hacerse con la cabeza de la general.

Con 449 kilómetros de especial entre Chilecito y San Juan y una de las dos etapas que quedan para marcar la diferencia en la general, la tensión no ha hecho más que aumentar. Además, el inicio de etapa tipo “trial” ha puesto a prueba la resistencia física de los competidores, al menos tanto como el fuerte calor que vuelve a hacer su aparición en la carrera, después del fresco en alta altitud. El final de la jornada se ha visto marcado por pistas mucho más rápidas, pero una navegación igual de peliaguda, lo que ha servido para provocar cambios en la clasificación general…

Pablo Quintanilla contaba con la 10ª etapa para ejercer presión sobre Sam Sunderland. Con la segunda posición en la general, el Dakar 2017 podía convertirse en el de la madurez y la victoria para el piloto chileno. Sin embargo, tras un inicio de etapa catastrófico, en el que el piloto de Husqvarna estuvo buscando su camino durante más de una hora, así como una gran caída en la segunda parte de la especial, que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico, finalmente, Quintanilla debe asumir su tercer abandono.

LOS CHILENOS







MOTOS

La difícil etapa 10 del rally Dakar demostró ser un cambio de juego para el equipo de la fábrica Rockstar Energy Husqvarna este jueves. Mientras que Pela Renet consiguió ascender a la sexta posición en la clasificación general, fue el final del rally para Pablo Quintanilla. El campeón mundial de 2016 de los Rallyes Cross Country se detuvo después de los 400 km, dijo estar sufriendo de un mareo y recibió tratamiento del equipo médico. Quintanilla había comenzado el día en el segundo lugar general y era candidato a un podio en Buenos Aires el sábado. Su objetivo era mejorar su tercer puesto en 2016.

Patricio Cabrera: “Corrí con mucha mentalidad y agilidad, logrando en la general la posición 34. Fue una etapa muy dura, de mucha navegación y concentración. Actualmente, soy el segundo mejor chileno en la categoría. Me encuentro motivado y con la mente clara en el objetivo de terminar este Dakar”.

Resultados Etapa 10 Chilecito – San Juan

Especial de 449 kms. Total: 751 kms.

1° Joan Barreda /ESP/Honda/ 05 horas 49 minutos 45 segundos

2° Stefan Svinco /SVK/KTM/ + 00m24s

3° Franco Caimi /ARG/Honda/ + 03m48s

28° Patricio Cabrera /Kawasaki/ + 01h08m22s

29° José Ignacio Cornejo /KTM/ + 01h09m24s

82° Marco Reinike /KTM/ + 03h38m01s

86° Cristóbal Guldman /Kawasaki/ + 03h43m13s

Clasificación General

1° Sam Sunderland /GRB/KTM/ 28 horas 07 segundos 59 segundos

2° Matthias Walkner /AUT/KTM/ + 30m01s

3° Guelle Farres /ESP/KTM/ + 38m43s

33° José Ignacio Cornejo /KTM/ + 05h05m13s

47° Patricio Cabrera /Kawasaki/ + 05h51m12s

67° Cristóbal Guldman /Kawasaki/ + 12h24m47s

89° Marco Reinike /KTM/ + 18h42m36s

QUADS

Para Ignacio Casale no fue fácil, el calor lo obligó a bajar un poco el ritmo, aunque pudo escalar un puesto en la general. “Esta es la etapa más dura del Dakar. Una etapa con muchos grados de temperatura, donde pude seguir a Sergey hasta la mitad, y de la mitad de la etapa en adelante tuve que bajar el ritmo porque hacía mucho calor y me empecé a cansar muy rápido. Lo bueno es que estoy segundo en la general y vamos por buen camino, creo que hemos hecho una muy buena carrera. No sé, sinceramente, si vamos a poder alcanzar a Sergey, ya que queda un puro día. Vamos a hacer todo lo posible, el que quiere puede y vamos a salir a luchar mañana con toda la garra”.

Resultados Etapa 10 Chilecito – San Juan

1° Sergey Karyakin /RUS/Yamaha/ 06 horas 52 minutos 43 segundos

2º Ignacio Casale /CHL/Yamaha/ + 10m46s

3° Santiago Hansen /ARG/Honda/ + 01h26m26s

Clasificación General

1° Sergey Karyakin /RUS/Yamaha/ 34 horas 38 minutos 33 segundos

2º Ignacio Casale /CHL/Yamaha/ + 21m05s

3° Pablo Copetti /ARG/Yamaha/ + 03h34m21s

AUTOS

Resultados Etapa 10 Chilecito – San Juan

1° Stéphane Peterhansel-Jean Paul Cottret /FRA/Peugeot 3008/ 04 horas 47 minutos

2° Sebastien Loeb-Daniel Elena /FRA/MCO/Peugeot 3008/ + 07m28s

3° Cyril Despres-David Castera /FRA/Peugeot/ + 10m01s

11° Boris Garafulic-Filipe Palmeiro /CHL/PRT/Mini/ + 45m15s

Clasificación General

1° Stéphane Peterhansel-Jean Paul Cottret /FRA/Peugeot 3008/ 24 horas 58 minutos 43 segundos

2° Sebastien Loeb-Daniel Elena /FRA/MCO/Peugeot 3008/ + 05m50s

3° Cyril Despres-David Castera /FRA/Peugeot/ + 25m40s

7° Boris Garafulic-Filipe Palmeiro /CHL/PRT/Mini/ + 03h26m34s