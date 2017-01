Las distracciones más peligrosas al volante

Hay veces que no tomamos en serio lo peligroso que resulta el realizar otras actividades mientras conducimos y es que no sólo el textear puede poner en riesgo nuestra vida sino que existe una lista de actividades que de preferencia no debes realizar mientras conduces.

Por ejemplo, cada vez que enciendes un cigarrillo pierdes 2 segundos de vista al camino, con ello avanzas 41,7 metros si es que transitas a 50 km/hora, si es que vas a 100 km/hora avanzarás 83,3 metros en aquellos dos segundos. Si a ello le sumamos la distancia recorrida mientras reaccionas y la distancia utilizada en el frenado tenemos que en dos segundos de distracción al volante puedes avanzar 45,6metros totales, ello si vas a 50 km/hora, mientras que si vas a 100 tu distancia aumenta a 115,9 metros, en ambos casos espacio suficiente para que se cruce un peatón o para que el auto de adelante frene de manera brusca.

Ahora imagínate que te pones a marcar un teléfono en tu celular, ello significa 6 segundos aproximados de distracción, acá tendremos una distancia total recorrida de 101,2 metros si vas a 50 km/hora y de 227 si vas a 100 km/hora.

Manipular la radio equivaldrá a tres segundos de distracción ello a una distancia de 59,5 a 50 km/hora y 143,7 a 100km/hora.

Como ves no es menor la distancia que recorres en uno o dos segundos, por lo que las recomendaciones apuntan a incluso dejar de comer o tomar café mientras vas al volante, ello en pro de mantener la vista y la concentración en el camino.

Por favor seamos conscientes de lo que nos puede suceder con quitar tan sólo un segundo la mirada del camino.

Distracciones según su nivel de complejidad

Bajo

Mantener una conversación con el pasajero del asiento contiguo

Regular la climatización

Encender la radio

Medio

Hablar o escuchar por el movil sin dispositivo manos libres

Insertar o retirar un CD o un casete

Mirar objetos en el exterior del vehículo

Elevado

Localizar, alcanzar, responder o marcar un número en el movil

Utilizar la agenda electrónica o reprogramar el navegador

Atender a animales o a niños en el asiento trasero del vehículo

Duración de las principales distracciones:

Marcar un número de teléfono en el móvil: 13 segundos

Responder a una llamada telefónica: 6 segundos

Duración media de una conversación: 1,5 minutos

Encender un cigarrillo: 4 segundos

Ajustar la radio o el reproductor de CD: 5-6 segundos

Frecuencia de manipulación de la radio: 8 veces/hora de conducción

Distracciones más frecuentes:

Ajuste de controles de la radio

Hablar con algún pasajero

Marcar un número en el teléfono móvil

Hablar por el teléfono móvil

Buscar y responder por el móvil cuando suena

Leer un documento o mapa mientras se conduce

Recoger objetos del suelo o de entre los asientos

Alcanzar la bandeja portaobjetos

Atender a los niños

Introducir datos de destino en el sistema de navegación