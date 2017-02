Consejos para aumentar el valor de tu auto

Seguramente te has expuesto a alguna venta de un auto. Le pones un precio que generalmente va bajando a medida que se negocia la transacción, pues bien, para darle el mayor valor posible es que tienes algunos elemntos en los que podrías poner más cuidado:

Ten la documentación en regla: A pesar de que resulte obvio, el primer paso para hacer más valioso a tu cuatro ruedas es mantener los papeles en regla. De esta forma, la persona que te estará comprando el vehículo se aliviará de tener que hacer papeleos posteriores y sin duda representará una buena opción. Pon ojo especialmente en las multas de tránsito, no vaya a ser que tengas un parte empadronado y ello le reste valor.

El estado del coche: No puedes esperar que tu auto tengo un precio alto si es que no lo has cuidado, con ello no cumplirás con las espectativas de tu comprador. Quien esté interesado por lo menos revisará cómo anda el aceite y querrá saber cuándo le hiciste el último mantenimiento.

Neumáticos: Si quien busca comprar tu auto ve que los neumáticos y llantas no están en su mejor estado, entonces comenzará a dudar del uso que se le ha dado a este… quizá puede imaginar que tu auto está mucho más “carreteado” de lo que se encuentra, sólo por la primera impresión de los neumáticos de tu auto.

Limpieza: cuando alguien compra un auto espera tener una especie de enamoramiento con él, algo quese dificulta si es que no lo tienes a la perfección ya que no logrará imaginar su perfección si es que lo presentas de esta forma. Evita que lo vean despreocupado y sucio, eso le restará sin duda valor.

Eléctrica: Con el tiempo es común que algunos sistemas del auto fallen. Los switches de las ventanas, sistemas de seguros automáticos, incluso algunas luces. El hecho de que te vayas a deshacer del coche no implica que lo entregues con todos los defectos tal cual.