Hyundai estrenará el nuevo Veloster Turbo el 2018

Su llegada está prevista para el 2018, pero probablemente lo podremos conocer en algunos de los salones que se llevarán a cabo durante este año. Esta renovación viene luego de casi 5 años en el mercado, puesto que el actual Veloster Turbo, fue presentado en el Salón de Detroit del 2012.

Con un look deportivo y que no pasa inadvertido, el Veloster genera amor u odio. No es un auto que le guste a todos y bien lo saben en los diferentes mercados. En Corea tiene una gran aceptación al ser un auto de un costo relativamente bajo para su impactante diseño, gran equipamiento y prestaciones de las versiones más potentes.

En nuestro país, el Hyundai Veloster se vende desde los $10.990.000 por lo que resulta interesante lo que ofrece y lo que cuesta.

Se sabe que el Veloster tendrá tres opciones de motorización, una de entrada, que debe ser como la 1.6 de 130 hp que conocemos en Chile, una turbo y una denominada N, potencias que deberíamos conocer en un tiempo más.

Hyundai Veloster Turbo en fase de pruebas

Fuente: Motor.es