Consejos para comprar el primer auto

La compra del primer auto genera un sinfín de emociones. Alegría y entusiasmo por haber concretado una adquisición por la cual se esperó mucho tiempo y nerviosismo o inseguridad por no saber si se tomó la mejor decisión.

Es por eso que Nissan Chile, con el objetivo de que la elección de un vehículo sea la mejor experiencia para sus clientes, comparte los siguientes tips:

1. Determinar un presupuesto: es necesario considerar las finanzas para poder elegir un modelo que se ajuste a las posibilidades de pago. Luego de eso, se debe decidir si se pagará al contado o se optará por un financiamiento. De una u otra forma, es clave poder adquirir un auto que logre pagar sin tener mayores problemas.

2. ¿Auto nuevo o usado?: Luego de analizar el panorama económico, se debe decidir si se obtendrá un auto usado o nuevo. Esto dependerá no sólo del presupuesto, sino también de lo que se está buscando: funcionalidad, inversión a largo plazo, ahorro, tener garantía de que no se va a descomponer, etc.

3. Exigencias en dimensiones: Necesidad de analizar cuántos pasajeros viajarán en el auto y el espacio disponible para estacionamiento.

4. Tipo de vehículo: ya sea del segmento de los Sedán, Coupé, SUV, Pasajeros, 4×4, etc. todo dependerá de la personalidad, el estilo de vida y los gustos particulares del consumidor para conseguir el auto que mejor se adapte a su día a día.

5. Test Drive: Probar el auto antes de comprarlo es de suma importancia para tomar la decisión de compra. Al manejar el vehículo se pueden apreciar características de conducción. No obstante, es importante que ésta se ajuste a las propiedades del vehículo, es decir, si es que el modelo es deportivo idealmente manejarlo en un contexto que se puedan apreciar todas sus características.

6. Investigación: Es importante conocer a fondo el modelo que se comprará, ya que la mayor cantidad de información permitirá disminuir el margen de error. Averiguar cuánto hay que gastar en permiso de circulación, seguro, inscripción, repuestos, mantención, entre otros factores.ompra del primer auto genera un sinfín de emociones. Alegría y entusiasmo por haber concretado una adquisición por la cual se esperó mucho tiempo y nerviosismo o inseguridad por no saber si se tomó la mejor decisión.