Importantes reconocimientos para modelos Kia

Este 2017 Soul y Sorento acaban ser premiados en los “Best Car For The Money Award 2017” de la revista estadounidense News And World Report. La revista reconoció diferentes vehículos a través de 20 categorías que ofrecen a los consumidores la mejor combinación de calidad y valor, nombrando Soul como “Best Compact Car Fort he Money” y Sorento “The Best 3-Row SUV for the Money”.

“Nos sentimos honrados de que News & World Report nombraran como ganadores a Soul y Sorento dentro de sus respectivas categorías este año”, dijo Orth Hedrick, Vicepresidente de Planificación de Productos de KMA. “Toda la línea de modelos Kia, incluyendo nuestro icónico vehículo urbano de pasajeros y el SUV de tres hileras, ofrece una mezcla ganadora de sofisticado diseño y una tecnología fácil de usar con un énfasis constante en el valor”.

El ranking de U.S. News & World Report compara a los vehículos sobre la base de la seguridad, la fiabilidad y el consenso de las opiniones de los expertos de la industria, junto con su valor – que se mide por la combinación del costo total de propiedad de un vehículo de cinco años y el precio promedio pagado por el vehículo en el momento de la publicación de los premios.

“Los Kia Soul y Sorento fueron nombrados como ganadores en nuestros premios “Best Car For the Money” porque ambos presentan un excelente valor a largo plazo en sus respectivas clases. El Soul se destaca entre los modelos compactos por su abundancia de espacio de carga y pasajeros, además del moderno diseño en su interior, todo por un excelente precio “, dijo Colin Aylesworth, Editor Senior de U.S. News & World Report. “Al igual que el Soul, Sorento presenta un gran valor para los compradores en la clase SUV de tamaño mediano. Además de un gran precio inicial, Sorento ofrece características de uso fácil, gran economía de combustible con su motor base y asientos disponibles en la tercera fila”.

El Soul Exclaim 2017 gana un motor turbo de 1.6 litros de 201 caballos de fuerza que aseguran más diversión que nunca. Aunque el motor turbo de 1.6 litros agrega 40 caballos de fuerza, el ahorro de combustible es de 28 millas por galón, ciudad y carretera combinados, ligeramente mejor que el kilometraje combinado del motor de 2,0 litros de aspiración normal de 161 caballos de fuerza en el Soul Plus y en El Soul Base 1.6 litros, que produce 130 caballos de fuerza. El rendimiento en el turbocharged Exclaim se ve reforzado por la adición de una nueva transmisión de doble embrague de 7 velocidades (DCT), que contribuye a una experiencia de conducción más atractiva. Otras nuevas opciones para el modelo año 2017, son los sistemas de conveniencia como la alerta de tráfico cruzado trasero y la detección de punto ciego. El Soul Exclaim 2017 también agrega el sistema UVO3 estándar con e-Services integrado compatible con Android Auto ™ y Apple CarPlay ™. Mientras que Sorento 2017, ofrece una serie de características de asistencia al conductor anteriormente no disponibles, tales como frenado de emergencia autónomo y luces de flexión dinámica.