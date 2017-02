El Porsche Panamera más potente será presentado en Ginebra

Porsche continúa logrando altos niveles de prestaciones con la vista puesta a largo plazo. Con el nuevo Panamera Turbo S E-Hybrid, el fabricante de autos deportivos lanza una variante híbrida enchufable que se convierte, por primera vez, en la versión más potente de una gama de modelos Porsche. El propulsor V8 de cuatro litros del Panamera Turbo se combina con un motor eléctrico, lo que da como resultado una potencia conjunta de 680 caballos (500 kW) y una entrega de la misma casi inmediata: a un régimen ligeramente por encima del ralentí, el Panamera Turbo ofrece 850 Nm de par. Eso se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y una velocidad máxima de 310 km/h. La estrategia de propulsión del Panamera de cuatro ruedas motrices proviene del superdeportivo 918 Spyder. Según las mediciones hechas bajo los estándares del nuevo ciclo de homologación europeo (NEDC), esta limusina recorre en promedio 34,5 kilómetros por litro de combustible (130,5 km/g, 81,1 mpg o consume 2,9 l/100 km), gracias a que el Panamera Turbo S E-Hybrid puede rodar con energía totalmente eléctrica hasta un total de 50 kilómetros. El nuevo modelo subraya la importancia que la electromovilidad tiene para Porsche.

Concepto de propulsión único, con un motor V8 y otro eléctrico

Después del exitoso estreno del Panamera 4 E-Hybrid, que emplea un propulsor V6 junto a un motor eléctrico, Porsche demuestra una vez más que la tecnología híbrida tiene un gran potencial de rendimiento. El nuevo Panamera Turbo S E-Hybrid combina un motor eléctrico de 136 caballos de potencia (100 kW) con un V8 de gasolina de 550 caballos (404 kW). El embrague separador instalado en el módulo híbrido funciona de forma electromecámica, a través de un actuador de embrague eléctrico (ECA, por sus siglas en inglés), igual que en el Panamera 4 E-Hybrid. El resultado es un tiempo de respuesta corto y un elevado nivel de confort. Como ocurre con el resto de versiones de la segunda generación del Panamera, la rápida caja de cambios de doble embrague y ocho marchas Porsche Doppelkupplung (PDK) se utiliza para transmitir la potencia al sistema adaptativo de tracción a las cuatro ruedas Porsche Traction Management (PTM). El nuevo modelo acelera de 0 a 100 km/h en sólo 3,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h, lo que significa que el Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid establece aún mejores referencias en su categoría. Está equipado de serie con suspensión neumática y ofrece un equilibrio único en su segmento: el confort de una limusina de lujo, a la par que unas cifras de rendimiento de auténtico deportivo.

La potencia que recibe el motor eléctrico viene de una batería de iones de litio refrigerada por líquido, que tiene una capacidad de 14,1 kWh. Esta batería de alto voltaje integrada en la parte trasera, se recarga por completo en seis horas, con una intensidad de corriente de 10 amperios conectada a un enchufe de 230 voltios. En caso de utilizar el cargador de a bordo opcional, de 7,2 kW en lugar del de 3,6 kW que tiene de serie, y también en una toma de corriente normal de 230 voltios, pero aumentando la intensidad a 32 amperios, el Panamera sólo necesitará 2,4 horas para cargar totalmente la batería. El proceso de carga también puede iniciarse utilizando un temporizador, bien a través del Porsche Communication Management (PCM). Además, el Panamera Turbo S E-Hybrid cuenta con un aire acondicionado auxiliar para enfriar o calentar el habitáculo, incluso durante la carga.

Combinación de rendimiento deportivo, confort en viajes largos y eficiencia

Rendimiento, confort y eficiencia forman una perfecta combinación en el Panamera Turbo S E-Hybrid. Al arrancar, lo hace en el modo ‘E-Power’ completamente eléctrico, y puede recorrer una distancia de hasta 50 kilómetros sin ningún tipo de emisiones. Cuando se traspasa un punto de presión específico en el pedal del acelerador o cuando el nivel de carga de la batería se encuentra por debajo de un valor mínimo, el Panamera cambia al modo ‘Hybrid Auto’, en el que está disponible la potencia de ambos motores. Según el NEDC para modelos híbridos enchufables, esta limusina recorre en promedio 34,5 kilómetros por litro de combustible (130,5 km/g, 81,1 mpg o consume 2,9 l/100 km) y consume 16,2 kW/h de energía eléctrica cada 100 kilómetros, para unas emisiones de 66 g/km de CO2.

Dos distancias entre ejes desde su estreno

El nuevo buque insignia de la segunda generación del Panamera estará llegando a los países de América Latina y el Caribe a partir del segundo semestre de este año. El Panamera Turbo S E-Hybrid celebrará su estreno mundial en el Salón del Automóvil de Ginebra, que abre sus puertas al público del 9 al 19 de marzo. Desde el principio, el Gran Turismo de cuatro puertas también será ofrecido en versión Executive, con una distancia entre ejes ampliada en 150 milímetros.

El Panamera Turbo S E-Hybrid incluye en su equipamiento de serie los frenos cerámicos Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), el Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), del que forma parte el Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus); la dirección asistida Power Steering Plus y los rines de aleación de 21 pulgadas con el diseño 911 Turbo. También son de serie el aire acondicionado auxiliar, elementos aerodinámicos adaptativos y la suspensión neumática con tres cámaras, con el sistema Porsche Active Suspension Management (PASM). La versión de batalla larga está equipada de serie con un eje trasero direccional.