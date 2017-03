Tips para pasar la revisión técnica

La revisión técnica, requisito para sacer el permiso de circulación en marzo, muchas veces resulta ser un dolor de cabeza para muchos a quienes se la han rechazado porque sus vehículos no cumplen con las exigencias indicadas por la ley, como la revisión de gases al día.

Para que esto no le ocurra, Alejandro Jeame, Gerente Técnico de Chrysler, le entrega útiles consejos que le permitirán saber en qué aspectos del vehículo debe fijarse antes de llevarlo a hacer este trámite.

1. Verificar la existencia de fugas en la línea de escape y eliminarlas en caso que haya. Para comprobar si existe alguna, solo se debetapar el escape con la mano usando un guante (el motor debe estar encendido). Si hay alguna fuga, los gases saldrán por esta y no por el tubo de escape.

2. Realizar un control de gases previo para verificar el estado de los gases de escape.

3. Revisar funcionamiento de luces de estacionamiento, intermitente, frenos, retroceso y placa patente. Si hay alguna quemada, debe ser reemplazada. Todas tienen que estar funcionando.

4. Chequear que las puertas abran correctamente desde el interior y exterior.

5. Lavar el motor por arriba y por abajo y eliminar fugas de fluidos (aceite de motor, transmisión, dirección y frenos) en caso que los tenga.

6. Frenos:Funcionamiento y regulación del freno de mano según especificación del fabricante.

7. Dirección y suspensión:integridad de las partes y funcionamiento.

8. Revisar el buen estado de los neumáticos: estos no deben estar gastados en los bordes y la profundidad del dibujo no puede ser inferior a 2mm.

9. Alineación y balanceo: chequear que el vehículo se encuentre perfectamente alineado y balanceado.

10. Vidrios y parabrisas: no deben tener piquetes o trizaduras.

11. Patentes y accesorios en perfecto estado. Por ejemplo, las plumillas (traseras y delanteras) que posee el vehículo deben estar íntegras y funcionando.

12. Documentos: para la revisión técnica:se debe llevarpadrón, permiso de circulación, seguro obligatorio y revisión técnica anterior.

13. Cinturones de seguridad: todos los que tenga el vehículo deben estar en buen estado, en funcionamiento y a la vista. Muchas veces los cinturones de los asientos traseros quedan metidos bajo estos y se rechaza la revisión técnica por este motivo.

14. No pueden faltar en el auto: rueda de repuesto en buen estado, gata, y extintor.

15. Recomendaciones: no es obligatorio, pero se recomienda tener en al auto un botiquín con elementos básicos de primeros auxilios y el chaleco reflectante.