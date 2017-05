El fin de semana perfecto de Viñales en Francia

Maverick Viñales está encendido en el MotoGP. Lo que prometía en Suzuki hace unos años lo está cumpliendo con creces en Yamaha, donde le molesta ser el piloto 2 detrás de Valentino Rossi. La diferencia con otros es que no lo demuestra con declaraciones desafortunadas o actitudes desagradables. Su rebeldía la lleva a la pista.

Y es ahí donde ha conseguido que lo miren con otros ojos. En Francia, Maverick se quedó con la victoria y cerró un brillante fin de semana, donde además se había quedado con la pole. Su tercer triunfo del año en el circuito de Le Mans le significó, de paso, recuperar el liderato del mundial que perdió la fecha pasada en Jerez de la Frontera.

Tuvo una ayuda involuntaria Viñales también. Después de sacarse de encima al sorprendente novato Johann Zarco, quien le robó de entrada el primer lugar, Mack y Rossi se unieron en una pugna pareja y que se esperaba que fuera rueda a rueda al llegar las vueltas finales. Era una gran prueba de resistencia mental meterle presión a la leyenda, pero a veces los ídolos también fallan: Il Dottore se vino al suelo en el último giro y Viñales aprovechó el regalo. El propio Zarco (Yamaha) y Dani Pedrosa (Honda) completaron el podio francés.

“Pensé que no iba a ganar”, reconoció el español. “Rossi me hizo un gran adelantamiento porque me bloqueó y luego me sacó varios metros en la aceleración que me costó recuperar”, añadió.

Viñales ha ido cambiando el escenario desde que llegó como apuesta futura a Yamaha. De aprender a convivir en un equipo protagonista al lado de uno de los eternos candidatos y que vive sus últimos años en el MotoGP ha pasado a ser un serio aspirante. Al llegar el primer tercio del campeonato (que se cumple el 4 de junio en Italia), Viñales suma tres triunfos y un retiro para ubicarse líder con 85 puntos, 17 más que su compatriota Dani Pedrosa. “Llegar aquí, tener de nuevo buenas sensaciones y manejar de la mejor manera es muy bueno y muy importante”, explicó el puntero del mundial.