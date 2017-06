A Stéphane Peterhansel le sale gente al camino: su esposa correrá el Baja Italia en auto eléctrico

Stéphane Peterhansel sí que duerme con el enemigo. Al piloto más ganador en la historia del Dakar le sale gente al camino desde su propio hogar. Andrea, su esposa, será la encargada de manejar el auto eléctrico de Acciona en su primera participación en una prueba europea.

El Baja Italia, entre el 15 y el 18 de junio, marcará el estreno en el Viejo Continente del primer coche que completa el Rally Dakar propulsado por energías limpias.

Andrea Peterhansel, alemana, ha competido en varias ocasiones en esta carrera, la última de ellas como navegante de su marido en un ATV. En esta ocasión, será acompañada por la francesa Emma Clair, en una tripulación cien por ciento femenina.

Ariel Jatón, el piloto que consiguió la hazaña de terminar el Dakar, ejercerá en esta ocasión de director deportivo y técnico, y el propio Stéphane Peterhansel acudirá a apoyar a su esposa en esta nueva aventura.

La nueva piloto del Acciona 100% Ecopowered ya ha tenido ocasión de probar el coche en unos test en Cataluña. “Lo cambia todo respecto a lo que he manejado antes. De hecho, me sorprendió que tiene dos pedales de freno (uno para el hidráulico y otro para el eléctrico), y que el torque es enorme. Por suerte, Ariel me está ayudando mucho a cambiar mi estilo de conducción y a pensar también en la gestión de la energía”, dice la piloto.

El hecho de conducir un coche eléctrico será algo totalmente nuevo para Andrea Peterhansel, que aunque ha participado en rally cross country, tanto en moto (con BMW y KTM), como en coche (con Mitsubishi) e, incluso, en camiones (logró terminar el Dakar 2011 en un 6×6), ya que nunca había manejado un auto eléctrico, ni siquiera de calle: “Será la primera vez”, comentó la germana al diario español Marca, “aunque tanto Stéphane como yo sí tenemos motos de trial eléctricas y las usamos habitualmente”.

Andrea Peterhansel tendrá ocasión de seguir familiarizándose con la conducción del Acciona 100% Ecopowered los días previos a la prueba con un test adicional y el shakedown previo a la prueba, válida para la Copa del Mundo de Rallies Cross Country.

El formato Baja se adaptará mejor al Acciona que el de un rally maratón tipo Dakar, ya que los 800 kilómetros del recorrido (500 de ellos de especiales) se repartirán en tres días de carrera, de modo que la autonomía no será un problema (los tramos cronometrados tendrán 20, 327 y 152 kilómetros). Además, todas ellas finalizarán en un parque de asistencia que cuenta con infraestructura pública de recarga que el equipo podrá utilizar para recuperar la energía de las baterías.