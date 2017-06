Diego Rojas cumple con un podio pese a problemas de salud

Diego Rojas debió exigirse al máximo para mantener un rendimiento de punta en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Enduro FIM que se realizó este fin de semana en Las Palmas. El “Torito”, pese a estar complicado de salud, logró el segundo lugar de la prueba.

Una grave gastroenteritis minó sus opciones de repetir el triunfo logrado en la fecha pasada. “Ganar me dio un golpe motivacional. Seguí entrenando y me preparé el doble, por lo que me sentía bien hasta que me atacó este virus el jueves en la madrugada”, narró el piloto Kawasaki-Cidef.

Sin embargo, el “Toro” debió apelar a la fuerza de su apodo para sobreponerse al mal estado, que incluso obligó al uso de suero después de reconocer las especiales el sábado. Así y todo, Rojas se subió al podio, quedando segundo a 3”44 del ganador, Benjamín Herrera. Tercero llegó Leonardo Quintanilla.

“A medida que avanzaba la carrera me di cuenta que si apretaba un poco podía estar en los tiempos de punta. Me la jugué hasta el final y toda la fuerza de ese día la usé en la competencia”, explicó Rojas, quien después de todo ese desgaste volvió a la clínica para recuperarse y pensar así en las próximas fechas del campeonato.