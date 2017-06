Nuevo gerente comercial de Infiniti: “Nos importa mucho la percepción del cliente”

En marzo de este año, Claudio Arnouts asumió una tarea interesante de cumplir: posicionar a Infiniti en la parte alta del segmento premium. Para eso, el nuevo gerente comercial de la marca de lujo de Nissan tiene trazado un proyecto de interesantes variables que pretende conseguir en un mediano plazo un objetivo que él mismo califica de ambicioso.

La meta es subir en un 30% las 200 unidades vendidas en 2016 y duplicarlas en dos años. “Claramente el objetivo es ambicioso, pero es realista. Yo creo que se puede. Tenemos una plataforma y prouctos, estamos armando un equipo. Creo que es alcanzable. No es fácil, pero es posible”, afirma Arnouts, ex gerente de la zona metropolitana sur de Kaufmann.

Claudio Arnouts, gerente comercial de Infiniti

“A mi llegada me encontré, primero con una muy buena sorpresa con los productos que son de alta calidad. Tenemos productos estrella que sobresalen ante nuestros pares. Segundo, creo que es un desafío importante y la marca tiene un potencial de crecimiento”, explica Arnouts.

Para llegar a esos objetivos, hay una serie de planes en los que ya se trabajan y que tendrán relevancia. “La estrategia es una combinación de cosas. Primero, eventos directos con clientes; después, un plan comunicacional en medios que la seguimos manteniendo. También están los lanzamientos como el del próximo 23 de junio y el Q60. Creo que la combinación de eso nos dará una difusión potente para cumplir los objetivos”, detalla.

Pero de estos aspectos, hay uno que es clave, el acercamiento con el cliente. Eso, a juicio de Arnouts, no se debe descuidar en pos de los números. “Nuestra posición claro que la queremos mejorar, pero también nos importa mucho la percepción del cliente. No podemos sacrificar calidad en la atención personalizada que queremos dar. Esas cosas no van de la mano, pero hay que tratar de conjugarlas: lograr una participación relevante con ese toque de atención personalizada”, comentó.

“Lo voy a resumir de la siguiente forma: Infiniti está en un buen pie, pero debería estar en un pie mucho mejor”, cerró.