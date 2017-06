Choque de Vettel en Azerbaiyán será investigado a fondo por FIA

Los coletazos del incidente entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton en Azerbaiyán están lejos de terminar. La FIA anunció que inició una investigación formal para determinar si podría haber un castigo mayor al piloto alemán, quien chocó al británico cuando la carrera de la última fecha de F1 disputada en el Cáucaso se reanudaba por segunda vez.

En ese instante, Hamilton, entonces líder de la prueba, sufrió el golpe de la Ferrari de Vettel, quien se puso al lado del Mercedes y giró con brusquedad golpeando el costado del auto del británico. En ese momento, el alemán recibió un stop and go de diez segundos.

Vettel se quejó de la maniobra de Hamilton y afirmó que el británico frenó más fuerte de lo habitual, algo que quedó desmentido después del análisis de la telemetría del actual subcampeón del mundo. Sin embargo, el mismo Hamilton alegó que el castigo a Seb había sido muy poco.

Lo cierto es que la FIA no habría quedado satisfecha con el stop and go, por lo que abrió la investigación. “El lunes 3 de julio la FIA examinará en profundidad las causas del incidente para determinar si es necesario tomar más acciones. Antes del próximo Gran Premio de Austria habrá un comunicado con el resultado de este proceso”, aseveró el organismo a través de un texto.