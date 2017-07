No habrá castigo mayor a Vettel por el choque en Bakú

De todos los regalos de cumpleaños que recibió Sebastian Vettel, uno de los mejores se lo dio la FIA. Tuvo que ponerse humilde para ello, pero lo logró. La Federación Internacional de Automovilismo decidió cerrar la investigación contra él y no darle un castigo mayor tras el choque con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1 de hace dos semanas.

Según un comunicado, Vettel aceptó toda la responsabilidad del incidente en la segunda reanudación de la carrera en Bakú y en el que golpeó por atrás el Mercedes del británico. El alemán alegó que Hamilton había frenado muy brusco, pero, después de revisar videos y telemetrías, se retractó y asumió la culpa.

Durante la carrera, Vettel fue sancionado con un stop and go de 10 segundos, pero la FIA quiso marcar un precedente ante un caso que, a su juicio, podría traer mayores repercusiones y abrió una investigación. No obstante, la situación quedó en nada.

Eso sí, Vettel deberá participar en una serie de eventos patrocinados por FIA por los próximos 12 meses, aunque el mismo presidente de la federación Jean Todt instruyó que el piloto no estuviera en las actividades relacionadas con seguridad vial hasta fin de año.

De esta forma, se cierra el capítulo para Vettel, quien podrá concentrarse para el Gran Premio de Austria de este domingo, donde defiende la punta del mundial del mismo Hamilton.