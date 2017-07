Diego Rojas parte ganando el Clausura Hare Scramble

Confirmando que los problemas de salud de hace algunas semanas ya son parte del pasado, Diego Rojas salió de paseo por Casablanca para llevarse con comodidad el triunfo de la fecha inaugural del Campeonato de Clausura Hare Scramble 2017.

El “Torito” venció sin sobresaltos y con una ventaja de más de tres minutos sobre Francisco Guzmán y Felipe Paraud, quienes completaron el podio de la fecha que reunió a más de 300 competidores, de entre los cuales surgió victorioso Rojas arriba de una Kawasaki 450cc de MX.

“Han sido fechas duras, especialmente después de la gastroenteritis que me tuvo grave algunos días, pero esto es reflejo del trabajo realizado. Había una grilla de lujo, pero me he preparado bien”, detalló Rojas.

El triunfo en la Quinta Región le da más energías para afrontar la próxima gran parada de este año, el ISDE en Francia. “La idea es llegar con horas de moto y actividad física y seguir preparándome a full para quedarse con un campeonato de enduro, que es mi objetivo”, afirmó.