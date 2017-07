Subaru estrena en Chile el New XV para todo Latinoamérica

Chile fue el país escogido por Subaru para presentar oficialmente en Latinoamérica la nueva generación de uno de sus modelos más importantes de su oferta, el crossover XV, que recibe su primera actualización grande desde su lanzamiento en 2012.

El New XV es el segundo modelo que la marca japonesa hace sobre la nueva Plataforma Global Subaru, que entrega índices de seguridad de nivel mundial en caso de accidentes y prevención de peligros, mejoras de maniobrabilidad y comodidad en el manejo. Esta decisión se enmarca en el plan Prominence 2020 que espera tener a todos los modelos de Subaru incorporados a ello.

Con un look de sensación amplia y ensambles armoniosos, el New XV tiene un exterior de toques off road gracias a su parrilla hexagonal y sus revestimientos negro mate del parachoques delantero. Atrás, sus luces traseras otorgan una idea de amplitud, lo que, unido a sus contornos poderosos entregan una característica distintiva al modelo que tiene disponible dos nuevos colores para llegar a nueve.

En el interior, el New XV trae un espacioso diseño con asientos renovados que se adaptan al cuerpo del conductor, mejorando su postura y habitabilidad. Además, se modificó el volante y se hizo más pequeño para un mejor manejo.

A ello hay que sumarle sus dos motorizaciones de 1.6 y 2.0 litros que erogan, en su versión más grande, 154 hp de potencia con un par máximo de 196 Nm, unido a una transmisión automática de siete velocidades. En la tracción, además del Symmetrical AWD, viene el sistema X-Mode, que mejora el rendimiento en diferentes tipos de camino o clima, optimizando el motor, el agarre y el frenado, entre otros.

En cuanto a equipamiento, el New XV suma una pantalla multifuncional touch de 6,5 y 8 pulgadas que permiten manejo de smartphones y poseen un sistema de infotainment con un display amplio y de fácil acceso en su contenido.

La seguridad, gracias a la Plataforma Global Subaru, mejora mucho. La carrocería aumenta su eficiencia de absorción de energía en colisiones, llegando a un 40% más que la versión anterior. También resalta la tecnología EyeSight, un sistema de asistencia multipropósito que ayuda en la seguridad preventiva con medidas como frenado previo a colisión, control crucero adaptativo, advertencia de salida y de vaivén en carril y detección de luces del auto de frente, entre otros, además del uso de dos controles de luces delanteras.

La próxima semana estará en el mercado el New XV, con precios que van desde los $14.000.000 a los $20.000.000.