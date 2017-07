El Total TP Race by Dunlop corre una quinta fecha llena de morbo

El Total TP Race by Dunlop disputa su quinta fecha este sábado y, como viene siendo costumbre, las novedades no son pocas. Tras un recurso puesto ante la Federación de Autyomovilismo, los hermanos Patricio y Andrés Naranjo recuperaron los puntos conseguidos en la tercera cita del campeonato, en la que habían sido descalificados. Con ello, las posiciones en la lucha por la corona se aprieta aún más, y se le agrega morbo a la lucha que los pilotos tienen en pista.

Desde las 10.30 horas del sábado se disputará, en el Autódromo Internacional Codegua, el Gran Premio Tanner, en el que –por ejemplo- Rodrigo Hernando, piloto del equipo Citröen Racing by Tobero, llega con cierta motivación especial. El piloto cayó del segundo al tercer lugar de la tabla luego de la última de FADECH, y criticó la decisión que permitió que Patricio Naranjo le arrebatara el segundo puesto de la tabla, argumentando que “creo que no va con el espíritu deportivo y con lo que habíamos definido como categoría, me parece muy mal que les hayan levantado el castigo, ya que por algo se les sancionó”.

Por otro lado, el piloto del equipo Melhuish Racing, Andrés Naranjo, salió al paso de las críticas, respaldando la decisión de la FADECH, asegurando que “si apelamos a la Federación fue porque creíamos que había un error en cómo se realizó la revisión técnica, y la resolución final nos dio la razón respecto a lo que nosotros estábamos apelando”.

No obstante, el sentimiento para la fecha que se avecina es compartido en cuanto a la competitividad con la que correrán los pilotos en Codegua. Es por esto que Andrés Naranjo asegura que “en este minuto, el campeonato se puso mucho más entretenido, independiente de que nosotros estemos más arriba. Le da emoción que buscan los fanáticos y los mismos pilotos”.

Para esta fecha, el Total TP Race by Dunlop contará con 22 pilotos que estarán compitiendo por alcanzar el Gran Premio Tanner de la fecha, dentro de los cuales se encuentra el piloto Maurizio Bustos, quien hoy por hoy está cuarto en la tabla pisando, los talones del podio. Además se contará con las carreras del Turismo 2000, que tiene como puntero general a Victor Cornejo, y que seguirá corriendo por obtener el máximo reconocimiento de la categoría.

Tanto el Total TP Race by Dunlop como el Turismo 2000 serán transmitidos en vivo por las pantallas de CDO Premium y CDO Play en el programa CDO Motor, donde mostrará quiénes se quedarán en esta oportunidad con la fecha Tanner, financiera que actualmente apoya el automovilismo de pista en el país y está constantemente presente en el Total TP Race by Dunlop.