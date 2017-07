Diego Rojas suma otro podio en el Nacional de Enduro

En el patio de la casa del recordado Carlo de Gavardo, Diego Rojas dio pelea pero se debió contentar con otro podio en el Campeonato Nacional de Enduro FIM, que cumplió su cuarta fecha en los terrenos del Cóndor en La Vacada.

El “Torito” sumó un nuevo top 3 en el torneo, pero no pudo vencer a su principal rival en el certamen, Benjamín Herrera, quien se alzó como vencedor con un tiempo de 57’31”82, 1’10” más veloz que Rojas.

“Estuve bastante complicado y con harta dificultad. Me costó más de lo normal. No estoy satisfecho con mi segundo lugar”, aseguró el piloto Kawasaki-Cidef. “Benja se me escapó un poco y se me pone cuesta arriba el campeonato, pero quedan varias fechas todavía”, añadió.

La prueba contó con la presencia de 201 pilotos en una exigente ruta de 46 kilómetros que dejó un alto número de abandonos, 64. El podio de esa fecha lo completó Fabio Mossini, a 1’40” de Herrera.