Con triunfos, el "Toro" Rojas se prepara para los Six Days

Diego Rojas se luce en el Campeonato Metropolitano de Enduro, cuya cuarta fecha se disputó el pasado fin de semana en Melipilla. El “Toro” se impuso a otros importantes candidatos, como el técnico del seleccionado de la especialidad, el italiano Fabio Mossini.

La competencia, llevada a cabo el domingo en el Fundo El Estero del sector de Santa Filomena, contó con 202 pilotos, quienes encararon un circuito traicionero, con una superficie muy barrosa y plagado de zanjas, las cuales no impiedieron que el piloto Kawasaki-Cidef demostrara su nivel.

“Esto es resultado del entrenamiento que estoy haciendo. El objetivo es el campeonato, por supuesto, y hacer un buen papel en el Six Days de Francia, en septiembre” expresa Rojas.

Con respecto a la competencia, el “Torito” no se sorprende por el resultado obtenido: “Fabio es un piloto muy bueno, que tiene harta experiencia y hace rato que venía haciendo las cosas bien. Pero yo esperaba ganarle, por el resultado de La Vacada y porque me he enfocado harto en el entrenamiento específico de enduro. También estoy entrenando mucho para lo que son las carreras internacionales” .

Para el piloto Kawasaki-Cidef esta competencia lo introduce en el ISDE de Francia, ya que el próximo 18 de agosto viajará junto a los pilotos que representarán a Chile en Europa: “Con estos resultados sigo entrenando con más ganas para los Seis Días. Ahora, lo más próximo son las fechas del Nacional el 5 y 6 de agosto, y la segunda fecha del campeonato motocross, para luego irnos a Francia con todo”, finaliza Rojas.