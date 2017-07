Fuerte aumento mundial de Volvo Cars en beneficios del primer semestre

Volvo Cars sumó un nuevo crecimiento en sus beneficios operativos. Esta vez, la compañía sueca creció en casi 150 mil dólares para los primeros seis meses del año en comparación a igual periodo de 2016, lo que mantiene tranquilos a las altas esferas de la marca.

Según datos de la misma empresa, los beneficios llegaron a US$825.248 dólares, superando los US$679.616 logrados en el primer semestre del año pasado. Para Volvo, la participación activa en nuevos mercados y el reforzamiento en Europa después de un alza en países considerados clave ayudaron al logro.

En el caso de las ventas, Volvo subió un 8,2% en comparación a 2016, con un total de 277.641 unidades. China fue su principal pilar en este crecimiento, ya que se registró un alza de 27,6%, mientras que en la región de Asia-Pacífico llegó a un 22,6%.

“Hemos reportado importantes beneficios al mismo tiempo que realizamos continuas inversiones para nuestra transformación. Nuestro impulso continúa construyendo”, aseguró el presidente y director ejecutivo de Volvo Cars, Hakan Samuelsson.

Para el segundo semestre, Volvo centra sus esperanzas en seguir mejorando los números. Para Estados Unidos apuestan con la llegada del New XC60, mientras que a fines de año presentarán el All New XC40, primer modelo de SUV pequeños y que significa el ingreso a ese mercado para los suecos.