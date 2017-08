Ex vocalista de AC/DC se vuelca corriendo en Silverstone

Dentro de sus hobbies, Brian Johnson tiene a los motores. El ex vocalista de AC/DC, retirado de los escenarios por sus problemas auditivos, fue uno de los invitados al festival Celebrity Challenge Trophy, un evento de caridad y que reúne a varios famosos en Silverstone por un fin de semana.

Sin embargo, de todas las celebridades en el circuito, Johnson se hizo notar por sobre los demás y en un particular estilo: se volcó mientras corría.

El cantante disputaba la Silverstone Classic a bordo de un Austin A35, un popular auto de los años 50 y 60 en Gran Bretaña. Tras salir 14º de la clasificación, Johnson perdió el control de su vehículo en la curva Becketts y se volcó dando algunas vueltas de campana. Pese a lo espectacular del accidente, el cantante salió ileso.

This is AC/DC frontman Brian Johnson and he got more than he bargained for when he drove a vintage Austin A35 at Silverstone… 🙈 pic.twitter.com/Txccejqo8O

— Nick DeGroot (@ndegroot89) July 29, 2017