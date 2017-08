"Nacho" Cornejo afronta con ganas un personal Atacama Rally

El noveno lugar del año pasado es el piso que se pone José Ignacio Cornejo en una nueva incursión al Atacama Rally, tercera fecha del Mundial de Cross Country de la FIM y donde él fue campeón mundial en 2016. Esa es la meta a lograr para “Nacho”, para quien esta carrera no es una más.

El gran aliciente para Cornejo es llegar, ya que podrá sumar una nueva prueba finalizada y lo hará entre su gente en Iquique, ciudad natal del piloto y que recibe ahora la llegada del rally que contempla cinco etapas con un total de 1.960 kilómetros de recorrido y que parte este 12 de agosto en Copiapó.

Cornejo se ha preparado intensamente en el norte del país, donde se quedó después de su participación en el Desafío del Desierto. Ahí, el iquiqueño ha trabajado a conciencia para conseguir un importante resultado, especialmente ahora que puede celebrarlo en su tierra.

“Me siento muy bien, estoy motivado y espero terminar de la mejor forma la última etapa en Iquique. Quiero que esto sea algo positivo, pues como profesional, no me había tocado que fechas del Campeonato Mundial terminaran en mi ciudad, que es donde mejor ritmo tengo”, afirma Cornejo, una de las cartas a futuro del cross country nacional para exportar.

La carrera comenzó el domingo, con un prólogo de 15 kilómetros, que tras disputarse fue anulado en los tiempos, debido a que buena parte de los competidores se extraviaron, ante la carencia de huellas, derivada de las lluvias que han afectado la zona en los sucesivos frentes de mal tiempo que ha habido.