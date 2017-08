Un penquista es el "conductor de la década"

Más de 31.600 personas participaron con sus historias para intentar convertirse en el “Conductor de la Década”, y así ganar un Suzuki Swift 1.2 GL MT AC Sport. A través de dos etapas, sólo tres historias llegaron a la final, votación que se realizó en una transmisión en vivo por Facebook Live, en el Fanpage de Suzuki Chile, donde el ganador fue Agustín Necochea.

Los participantes tenían que contar anécdotas o experiencias que les gustaría disfrutar junto al auto de la década, el Suzuki Swift, y buscar el apoyo entre sus familiares y amigos para ser los más votados.

“Una de las cosas que más me sorprendió fue el apoyo y cariño de la gente. Si bien nosotros como grupo de amigos nos organizamos hicimos una red de contactos, para que tanto en la primera etapa como el día de la final pudieran votar, hubo mucha gente que no conocía que votó por mí y gracias a esa diferencia fui el ganador”, señala Necochea, quien obtuvo 1.582 votos (me divierte), seguido de Loreto (me encanta) con 1.340 votos.

El ganador tiene 21 años y estudia arquitectura en Santiago, pero es oriundo de Concepción. “Este es mi primer auto, y estoy muy agradecido del concurso de Suzuki y de todos los que me apoyaron, tendré en mente a mis amigos y familia para disfrutarlo con ellos”, concluyó el “conductor de la década”.