Mira la emoción de Rubens Barrichello por ser copiloto de su hijo

El brasileño Rubens Barrichello no pudo contener las lágrimas en un programa de televisión de su país. No era un homenaje ni nada. Simplemente, lo que hizo el programa “Acelerados” fue llevar al ex piloto de Fórmula Uno al circuito de Velo Città, pero con una pequeña sorpresa.

La idea era que Rubens, el piloto con más Grandes Premios disputados en la historia de la F1 con 322, diera una explicación de cómo funciona el campeonato Stock Car Brasil. Uno de los invitados a la cita era su hijo mayor, Eduardo “Dudu” Barrichello, de 16 años, quien hizo su primera toma de contacto con un auto de este tipo.

Y claro, su padre Rubens lo acompañó a dar una vuelta por el recinto. Sin embargo, el orgullo dio paso a la emoción mientras avanzaban en el camino. Al parecer, en la sangre va la velocidad.

Mira el video de la emotiva reunión de padre e hijo en el capítulo del programa (la carrera de Dudu comienza en el minuto 11:00).