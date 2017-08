FIA quiere conducción autónoma en los safety cars

Un impensado espaldarazo podría recibir el uso de la conducción autónoma de parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), ya que el organismo estaría buscando la forma de llevar esta tecnología a los safety cars en el mediano plazo.

La idea es revelada por el jefe técnico de la FIA, Marcin Budkowski, quien aseguró que se ha conversado de esta opción “para promover una tecnología relativamente novedosa, con la que habrá un poco de escepticismo y, en cambio, se puede demostrar que puede funcionar y ser eficiente”.

Con la propuesta, la FIA espera que el modelo de conducción autónoma se masifique y siga el camino de otras elecciones y cambios técnicos que se han llevado a cabo en las competencias motor y que luego terminan en los autos de calle, como los neumáticos radiales o las suspensiones electrohidráulicas.

No obstante, Budkowski descartó de plano que esto se quiera llevar a los autos de carreras. “Usar estas plataformas para nuevas innovaciones pueden ser muy buenas, pero no nos sentimos atraídos en carreras de máquinas sin pilotos. Es algo que amarían los ingenieros, pero no el público”, afirmó.