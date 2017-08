Mini obtiene el Top Safety Pick Award de seguridad por el Countryman

El New Mini Countryman fue premiado con el Top Safety Pick Award, que entrega la consultora independiente Insurance Institute for Highway Safety, gracias a su buena calificación en las pruebas realizadas.

El modelo de la marca británica obtuvo la máxima distinción del organismo por sus buenas notas en choques frontales, resistencia del techo y las pruebas de retención de la cabeza en un accidente. El Countryman integra un sistema opcional de prevención de choque frontal que, durante las pruebas del IIHS hechas entre los 19 y los 45 km/h, actuó automáticamente para bajar el efecto y la velocidad de impacto a 11 km/h.

“Hemos visto una fuerte demanda de este modelo desde que salió a la venta en marzo y estamos encantados de poder agregar el premio IIHS Top Safety Pick a la creciente lista de razones por las que la gente se dirige a su distribuidor local y toman la decisión de compra de este modelo”, aseguró el vicepresidente de Mini para las Américas, Thomas Felbermair.

Disponible en cuatro versiones Cooper, el New Countryman fue reestructurado desde cero pero no pierde la esencia de Mini, mezclando la arquitectura clásica de la marca con un motor desarrollado por BMW y prestaciones off road con tracción ALL4 en todas sus ruedas.