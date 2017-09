El Chevrolet Equinox llega rompiendo marcas a Chile

Para octubre se espera la llegada a Chile de uno de los modelos principales de Chevrolet en el mundo, el All New Equinox, que arriba al país con una serie de números y datos que no hacen más que aumentar las expectativas de la compañía.

El Equinox, que llegará a Chile y otros países de la región, tendrá como versión de entrada un motor 1.5 gasolinero turbo de 170 hp y 275 Nm de torque, entregando un balance preciso entre eficiencia y performance, razones por las que fue el segundo auto más vendido de la marca en Estados Unidos en 2014.

Pero los últimos números han aumentado las expectativas. Así, un estudio de 2017 hecho por JD Power sobre Calidad Inicial ubicó al Equinox como el tercer mejor SUV compacto en Estados Unidos, siguiendo los índices de fallas de autos nuevos durante los primeros tres meses.

Además, el modelo está entre los 40 autos más vendidos del mundo durante 2017, con más de 168 mil unidades y una recopilación hecha por la consultora Focus2Move arrojó que el Equinox es la 16ª SUV más vendida en el planeta.

Datos y cifras que no hacen más que generar más expectativa ante el arribo de la All New Chevrolet Equinox.