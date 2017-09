El Bugatti Chiron es (certificadamente) el auto más rápido del mundo

Lo más seguro es que leer esta nota sea más lento que lo hecho por el colombiano Juan Pablo Montoya arriba de un Bugatti Chiron. El piloto y el superdeportivo se anotaron el récord mundial de aceleración y freno.

El Chiron logró pasar de 0 a 400 km/h y luego detenerse completamente en apenas 41,96 segundos tras recorrer sólo 3,112 kilómetros. Aunque parezca insólito, para la marca francesa es un apronte ideal para ir por su gran objetivo, el récord mundial de velocidad con un auto de producción.

Para llegar a los 400 km/h, Montoya recorrió 2,261 kilómetros en 32,6 segundos, mientras que se detuvo completamente en el tiempo y distancia restante. Para ello usaron un Chiron de motor W16 de 8 litros, el mismo que podrían usar para ir por el récord de velocidad.

El registro fue hecho tras varios ensayos y la marca se hizo con la activación del modo Top Speed, que permite superar los 380 km/h, además de contar con el apoyo de dos turbos al inicio y dos más funcionando desde las 3.800 rpm.

Para el frenado, en tanto, el Chiron tiene frenos cerámicos diseñados especialmente para el modelo, ocho pistones delante y seis atrás y un freno aerodinámico de 1,5 metros que se activa al frenado, generando una carga de 900 kilómetros y una fuerza de 2G.

Lo más curioso: para Montoya, el Chiron pedía más todavía.

“Cuando conduces el Chiron por primera vez, y lo llevas con calma, no puedes imaginar lo potente que es. Pero en cuanto aprietas el acelerador, y se activan los turbos, entrega todo el par y no parece detenerse nunca. Es como una curva lineal de potencia hacia la felicidad”, explicó el ex piloto de Fórmula 1 y que, entre los ensayos, logró llegar a los 420 km/h con el auto.

“Bugatti es el primer coche que no solo calcula cómo de rápido puede pasar de 0 a 400 en una computadora. Nosotros lo probamos. Donde otros se satisfacen con teoría, nosotros validamos nuestros datos con valores en la vida real. Justo como hemos hecho con el Chiron”, aseguró con orgullo el presidente de la marca, Wolfgang Dürheimer.