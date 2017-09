Renault prueba su Alaskan en el desierto de Atacama

El Atacama Rally no fue lo único que el equipo Renault Duster Team hizo en Chile. También se convirtieron en testers y se metieron en el desierto de Atacama para ver en terreno cómo se comportaba la primera pick up de la marca francesa en comercializarse acá, la Alaskan.

El resultado fue satisfactorio, según afirmaron los mismos integrantes del team. “Alaskan superó mis expectativas. Su gran maniobrabilidad y agilidad son destacables en ruta”, afirmó el miembro del equipo, Benjamín Lozada.

“En el uso off road es muy completa, fundamentalmente por los controles de tracción y frenado y, sobre todo, por el bloqueo diferencial trasero, que permite andar por cualquier terreno por más duro que sea. Todo eso brinda mucha confianza para salir”, añadió.

En el test hecho por el equipo se usó la tope de línea de la Alaskan, Intens, que combina una poderosa capacidad todoterreno con una interesante sensación de confort y una buena economía de combustible, gracias a su motor 2.3 que equipa.

La Renault Alaskan, presentada en Chile en julio pasado, es una pick up que tiene un motor 2.3 de 160 hp y torque de 403 Nm, disponible con transmisión manual de seis cambios o automática de siete y modo de tracción Shift on the Fly que entrega cuatro variantes de manejo.