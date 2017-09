El Total TP Race by Dunlop lleva su lucha a La Serena

Este sábado y domingo, con sólo tres fechas por delante, el campeonato Total TP Race by Dunlop 2017 tiene dos citas puntuables que serán clave para el desenlace de la temporada. En el circuito Juvenal Jeraldo de Huachalalume, en La Serena, la lucha por la corona que ostenta Patricio Naranjo vivirá capítulos que pueden ser definitorios.

Luego de la descalificación de Patricio Naranjo en la fecha anterior, la lucha por la cima de la clasificación general se mantiene estrechísima entre los tres primeros lugares, donde Rodrigo Hernando y Maurizio Bustos escoltan al campeón defensor a sólo uno y cuatro puntos de distancia, respectivamente.

Al analizar el panorama, Naranjo enfatiza que “la primera descalificación fue una ‘payasada’, y se solucionó. Ahora hay gente seria en la revisión y, aunque no esté de acuerdo con el último fallo, me toca acatar. Sé que hay varios aspirantes al título, pero hemos trabajado muy duro para poder enfrentar esta fecha doble, donde se podría definir el campeonato completo. No sabemos qué harán los demás, pero nosotros nos concentraremos en seguir siendo los más rápidos y consistentes como lo ha sido todo el año”.

Rodrigo Hernando, líder del equipo puntero Citröen Racing by Tobero, destaca sobre esta instancia que “son dos fechas clave, donde eventualmente se puede definir el campeonato entre los cuatro pilotos que estamos en la pelea. Es probable que se defina en la última fecha, pero quien deje puntos en estas fechas, o tenga el auto a medio andar, estará prácticamente fuera de la pelea por el título”.

Este viernes 29 de septiembre se realizará el lanzamiento oficial de ambas fechas del Total TP Race by Dunlop, en la Plaza de Armas de La Serena, junto al alcalde Roberto Jacob. Las carreras serán transmitidas en vivo y en directo por las pantallas de CDO Premium y de CDO Play.