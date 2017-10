Así es el plan de la F1 para mejorar el campeonato mundial

Desde que el consorcio estadounidense Liberty Media tomó las riendas de la Fórmula Uno, hace un poco más de un año, las cosas han ido cambiando en el campeonato y los puntos más notorios en el corto plazo se han hecho destacar, como las conferencias post-qualy en la pista, entre otros.

Pero hay un plan más ambicioso y grande, que recoge el gran problema de la actual F1: cómo hacer el campeonato más equilibrado, competitivo y llamativo. Liberty Media sabe que las diferencias entre los equipos grandes y los más pequeños hacen que éstos últimos vean la opción de pelear el título como algo utópico y prácticamente su pasar en la competencia se vuelve más una tarea de supervivencia, lo que, además, atenta de cierta forma con el atractivo del certamen pocos contendores serios y muchos comparsas.

Ante esto, el grupo ha desarrollado un estudio para crear un plan de trabajo que debe trazar la ruta a seguir por la F1 en pos de mejorar su competitividad. El plan se sostiene en cinco pilares que abarcan desde la mejora en equipos al espectáculo en sí mismo.

Es así como el primer punto es el más relevante de todos. “Revel in the racing” se llama y, según el director comercial de la F1, Sean Bratches, busca encontrar un “equipo sorpresa” que gane el mundial. “Trata de crear una mejor competencia. Ahora mismo no hay un Leicester City en la Fórmula Uno, la parte posterior de la grilla está demasiado lejos de la delantera. No hay meritocracia”, asegura.

¿Cómo se atacará? “A través de los límites de costos, redistribuciones de los ingresos, o gobernanza, vamos a crear un mejor espectáculo y un mejor ambiente de carreras, uno competitivo, para los aficionados”, afirma Bratches.

Los otros puntos tocan variados aspectos. “'Breaking borders' busca eliminar ese manto de exclusividad que cubre la F1. Aunque creemos que esa exclusividad tiene su valor, desde lo deportivo queremos que la gente pueda tocar y participar en esto de alguna manera”, dice Bratches.

El tercero es ‘Put the spectacular back into the spectacle’: “Muchas empresas nos han ofrecido crear festivales para los fans en las ciudades cercanas a los Grandes Premios. En una carrera pasas siete horas al día por cuatro días, hay que destacar más en espectáculo y para que los fans participen”.

Otro es ‘Taste the oil’, que pretende acercar lo mecánico y lo tecnológico a la gente. “Esta historia es extraordinaria y no se ha contado. Hay una gran oportunidad para hablar sobre la tecnología y estos ingenieros, estos científicos, estos psicópatas, como quieran llamarlo, que realmente desarrollan esta tecnología de vanguardia", dice el ejecutivo.

Cierra el plan el punto llamado ‘Feel the blood boil’: “Hablamos de los pilotos, estos gladiadores que se suben a los autos y están de verdad al borde del peligro y el desastre en cada segundo para ganar carreras”.

El plan no es al azar. “Nunca se había hecho un estudio así”, resalta Bratches. ¿Cómo se creó? “Hablamos con aficionados de todo el mundo y tenemos una gran cantidad de datos que sintetizamos para tener claro cómo hacer este deporte mejor. Nuestra misión como empresa es esa: desatar el más grande espectáculo de carreras del planeta”.