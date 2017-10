La lluvia en Rancagua puso otro adversario en el Rally Mobil

Si la presión en la recta final del Rally Mobil ya era grande, la aparición del factor climático puso una complicación mayor a los 33 binomios inscritos para la sexta fecha del campeonato que se disputará este fin de semana en Rancagua.

No es anormal ver las rutas rancagüinas y de Machalí con lluvia e incluso nieve, pero las precipitaciones caídas en la noche del miércoles y la madrugada del jueves obligan a repensar una estrategia de neumáticos que permita sacar el mejor rendimiento en una fecha donde cada punto es oro puro.

Así lo ve al menos Benjamín Israel, quien está tercero en la categoría R3 con 75 puntos y no quiere perderle pisada a los líderes Jorge Martínez (102) y Cristóbal Vidaurre (95). “Ojalá no siga lloviendo para tener un mejor grip, porque seguimos en la lucha por el título. No hay nada perdido aún”, explicó el Mellizo.

En tanto, uno de los pilotos punteros de la competencia, Francisco “Chaleco” López, tendrá un doble estímulo en la Sexta Región, ya que podría terminar como campeón de la R2 si se dan algunos resultados y porque el premio en disputa lleva el nombre de su gran amigo Carlo de Gavardo.

“Sigo muy cercano a los hijos de Carlo, especialmente de Tomás, que está en la competencia cross country, y de su papá Giorgio. Toda mi admiración por lo que hizo en vida Carlo”, aseguró López, puntero de la R2 con 109 puntos, 36 sobre su escolta Emilio Fernández.

El Rally de Rancagua tendrá 13 etapas especiales que suman 131 kilómetros cronometrados. La prueba, en total, tendrá una extensión de 401,6 kilómetros y su largada protocolar será hoy viernes a las 19.45 horas frente a la Medialuna de esa ciudad.