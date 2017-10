Chevrolet hace retornar la Equinox al mercado chileno

La vida es una sola, postulan en Chevrolet. Es para disfrutarla a concho y pasarlo bien y, en ese aspecto, el auto es parte importante de este proceso. Por lo mismo, la compañía del corbatín ha comenzado con una nueva campaña de reposicionamiento de sus modelos SUV para acercarse a esta idea.

Para comenzar con la propuesta, llamada Solo Una Vida, la marca norteamericana decidió traer a un viejo conocido, un modelo que estuvo ausente en el mercado nacional por casi diez años y que vuelve renovado en su look. Se trata de la All New Equinox, que se suma al portafolio de Chevrolet desde ahora.

Con un diseño más expresivo y fresco, la Equinox no sólo presenta cambios en su exterior, ahora mucho más robusto, sino que también modifica su peso, siendo ésta un 10% más liviana y casi 200 kilos menos pesada que la generación anterior.

En cuanto a su motor, la Equinox presenta un bloque único 1.5 Turbo que entrega 170 hp de potencia con un torque de 275. Todo ello está asociado a una transmisión automática de seis velocidades que pretenden darle agilidad en el traslado.

La Equinox llega a Chile con tres variantes, que se diferencian principalmente en su tracción, ya que dos de ellas poseen tracción delantera, mientras que la tercera, que es la tope de línea, incorpora una tracción All Wheel Drive.

Además, hay diferentes modificaciones en cuanto a equipamiento y seguridad que las diferencian, destacando, entre otros, el exclusivo sistema de infotainment MyLink de 7 pulgadas en la versión entry LS FWD y de 8 para las restantes variantes LT FWD y Premier AWD, con conexión a Apple CarPlay y Android Auto.

En materia de seguridad, la Equinox incorpora, desde su versión de entrada, seis airbags, control crucero, controles de estabilidad y tracción, además de botón de encendido de motor y Smart Key, entre otros.

Otros elementos que agrega la SUV están ligados al resguardo de los pasajeros, por lo que incluye, según versión, sensor de retroceso, sistema Hands Free que abre el portalón con el pie pasándolo bajo el parachoque, asistente de permanencia en carril, ayudante de estacionamiento y alertas de colisión frontal, punto ciego, tráfico cruzado. Asimismo, viene con alertas de eventuales choques que activan vibraciones en el asiento de conductor.

La All New Equinox está disponible a precios de lista que van desde los $17.990.000 para la versión LS FWD, $19.990.000 para la LT FWD y $22.990.000 para la Premier AWD.

De esta forma, Chevrolet inicia el ataque con sus SUVs, persiguiendo la idea de tener una suburbana para cada necesidad, como ellos mismos aseguran. Y esto no se detendrá, porque en el mediano plazo la marca ya tiene en carpeta la renovación de la Traverse y otro retorno, el de la Traiblazer.