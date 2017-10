Fernando Alonso se la juega un año más con la escudería McLaren

El piloto español Fernando Alonso, campeón del Mundo de Fórmula Uno en 2005 y 2006 con Renault, anunció este jueves, a través de un vídeo de la escudería, su continuidad una temporada más como piloto de McLaren.

Alonso, de 36 años y con 32 victorias en F1 -la sexta mejor marca histórica-, disputará así su decimoséptima temporada en la categoría reina del automovilismo, en la que espera tener un coche competitivo tras el acuerdo de Renault para motorizar a la escudería inglesa, dejando atrás los últimos tres años con Honda en los que los resultados distaron mucho de lo esperado.

"Es fantástico poder prolongar mi relación con todo el equipo de McLaren. Mi corazón siempre me ha dicho que me quede y me siento en casa aquí. Zak Brown, director ejecutivo del McLaren Technology Group, declaró este jueves, tras el anuncio de la renovación del piloto español Fernando Alonso, que "siempre ha tenido sentido" que ambas partes siguiesen "de la mano".

"Estoy encantado de poder confirmar que Fernando se quedará en McLaren. Ha sido un gran activo para toda la organización en los últimos tres años, es un gran individuo y es uno de los pilotos más completos y habilidosos de los últimos tiempos", afirma Brown. Estoy muy contento de pilotar aquí", afirma Alonso en un comunicado de la escudería.

"Igual de importante es el hecho de que McLaren tiene los recursos técnicos y el músculo financiero para ganar carreras y mundiales pronto en la Fórmula Uno. Aunque los últimos años no han sido sencillos, no se nos ha olvidado cómo ganar, y creo que lo podemos volver a conseguir pronto", agrega.

El bicampeón mundial español afirma además: "Los últimos tres años nos han dado el impulso para planear y construir para el futuro, y estoy con ganas de afrontar esa travesía".

Alonso debutó en F1 en 2001 a bordo de un Minardi; y, tras un año como probador, tomó el volante de un Renault en 2003, temporada en la que logró su primer triunfo (Hungría), antes de lograr en 2005 un título que renovó al año siguiente.

En 2007 vivió su primer periplo en McLaren, donde coincidió con el entonces debutante inglés Lewis Hamilton, con el que mantuvo una relación manifiestamente mejorable. 2008 y 2009 volvió a ser piloto en Renault, antes de fichar por Ferrari, escudería en la que militó las siguientes cinco temporadas, antes de regresar a la escudería de Woking en 2015.

