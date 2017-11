Nissan y Purina Dog Chow regalaron dos X-Trail adaptados para perros

Más de 45 mil personas participaron en el concurso organizado por Nissan y Purina Dog Chow, para regalar dos SUV Nissan X-Trail 4×4 con equipamiento especial para perros, entre quienes ingresaran sus compras en el sitio web http://nissan.dogchow.cl.

María José Aravena (Santiago) y Dayamon Maluenda (La Serena) fueron los felices ganadores de estos vehículos únicos en Chile, que cuentan con una rampa de acceso en el maletero, tapicería de cuero de alta resistencia y espacio extra para guardar accesorios como correas de paseo y snacks.

Además tienen una cámara bidireccional para que la mascota pueda ver a su amo durante todo el trayecto en el vehículo y viceversa.

Felipe Echeverría, Gerente Publicidad y Medios Nissan Chile; Carlos Román, director de Marketing de Nissan Chile; Andrea Cazar, CMM Dog Food Nestlé Purina Chile; Felipe Martínez, Gerente de Marketing de Purina Chile.

“Sólo existen dos X-Trail 4Dogs en el país y son los que ganaron María José y Dayamon. Ambos desde ahora podrán disfrutar sus viajes con la tranquilidad de que sus mascotas se encuentran en las mejores condiciones, con el mismo bienestar y confort que merece cualquier miembro de la familia”, afirmó Carlos Román, director de Marketing de Nissan Chile.

Felipe Martínez, Gerente de Marketing de Purina, agradeció la preferencia de los consumidores de la marca y aseguró que “el concepto de familia es sumamente importante para Purina Dog Chow, por lo que nos encanta ser parte de ella. El poder entregar estos premios, que son únicos y diferenciadores, nos permite acercar las personas a las mascotas”.

María José participó ingresando una sola boleta y tuvo la suerte de adjudicarse uno de los premios. “Estoy muy emocionada, cuando me llamaron no lo podía creer. Éste es mi primer auto y aparte es un Nissan gigante que me va a servir para llevar a mis tres perritos de paseo”, dijo la ganadora.

Mientras uno de los X-Trail se quedó en Santiago, el otro se fue a La Serena con su nuevo dueño, Dayamon Maluenda.

“Estamos felices. Es una bendición para mi familia, porque somos muy trabajadores. Salimos temprano de La Serena -a las 3:30 de la mañana- a buscar el auto a Santiago. Nos hacía falta, porque nuestra familia es grande”, comentó Maluenda, quien sacará a pasear a su perrita, Shakira, en su nueva Nissan X-Trail.