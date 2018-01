La capital automotriz estadounidense premia al Volvo XC60 como SUV del Año

Tal como esperaba la marca, el nuevo XC60 de Volvo ha remecido el mercado de los SUV, especialmente en el segmento mediano, donde el modelo del fabricante sueco se ha convertido en una de las referencias, a pocos meses de haber sido lanzado al mercado. Como prueba de ello, es que haya sido ganador del premio a Utilitario del Año que entrega el diario Detroit Free Press, el más grande de la capital automotriz de Estados Unidos.

Construido sobre la Plataforma de Arquitectura Escalable de Producto (SPA) de Volvo, el nuevo XC60 es un modelo totalmente nuevo, lleno de detalles de diseño tanto en el exterior como en el interior, donde además abunda la tecnología.

El interior es un trabajo de arquitectura bien resuelto, utilizando excelentes materiales y la última tecnología, todo perfectamente mezclado entre sí. El SUV, con capacidad para cinco pasajeros, cuenta con toda la seguridad que caracteriza a los productos de Volvo y llega a Chile con un precio de 32.990.000 pesos.

“El valor, el diseño y las características avanzadas de seguridad del XC60 lo diferencian de otros SUV”, dice Mark Phelan, critico automotriz de Detroit Free Press, quien agrega: “establece un alto estándar para otros vehículos de su segmento”.

El diario Detroit Free Press presenta premios anuales para el automóvil, camión y vehículo utilitario del año. Los ganadores son seleccionados por su desempeño, valor, tecnología, innovación y excelencia.

“Es increíble que The All New XC60 haya sido nombrado como el auto del Año por el diario más grande en The Motor City", dijo Anders Gustafsson, presidente y CEO de Volvo Cars USA. “Todos en Volvo estamos muy orgullosos de recibir este premio especial”.

Este modelo está disponible en una amplia gama de motorizaciones, incluyendo el galardonado híbrido enchufable T8 Twin Engine como tope de línea, que ofrece 400 hp.