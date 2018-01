Japón se organiza para armar red de recarga de hidrógeno

Como resultado de negociaciones, que comenzaron en mayo de 2017, once compañías firmaron un acuerdo para la conformación de una nueva empresa que se fundará en el segundo semestre de 2018, con el objetivo de desarrollar estaciones de recarga de hidrógeno (HRS, por sus siglas en inglés) para vehículos con celdas de combustible. Entre las organizaciones involucradas, Nissan espera jugar un rol clave.

El fabricante de autos firmó este acuerdo de colaboración con otras armadoras japonesas y empresas, como JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Idemitsu Kosan Co Ltd., Iwatani Corporation, Tokyo Gas Co Ltd., Toho Gas Co Ltd., Air Liquide Japan Ltd y Development Bank of Japan Inc.

La nueva compañía se establecerá para acelerar la iniciativa de hidrógeno en Japón, la cual tiene como objetivo común entre el gobierno japonés y las industrias privadas, el desarrollo de estaciones de recarga de hidrógeno.

De acuerdo con el “Strategic Road Map for Hydrogen and Fuel Cells”, publicado por el Consejo para el desarrollo de una Estrategia de Hidrógeno y Celdas de Combustible -organismo industrial organizado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón-, la fase inicial busca promover vehículos de celdas de combustible impulsados por hidrógeno con una penetración de 160 estaciones y 40 mil vehículos para el año fiscal 2020.

La misión de esta nueva compañía será mejorar la colaboración entre los desarrolladores de infraestructura, fabricantes de automóviles e instituciones financieras con el fin de acelerar y ampliar simultáneamente el despliegue de las estaciones de recarga de hidrógeno y los vehículos con celdas de combustible en Japón.

La nueva compañía asumirá las siguientes iniciativas:

Despliegue estratégico de las estaciones de recarga de hidrógeno

La compañía busca completar su misión en 10 años. Durante los primeros cuatro años en la Fase 1, se pretenden construir 80 nuevas estaciones. Para lograrlo se invitará a participar a nuevos miembros que se extiendan más allá de las compañías actuales.

Teniendo en cuenta los subsidios del gobierno nacional y las iniciativas de los gobiernos locales, se desarrollará el "Plan de Despliegue de la Estación de Recarga de Hidrógeno" con el fin de crear un entorno en el que muchos usuarios puedan disfrutar de la conducción de vehículos de celdas de combustible en Japón.

Contribución al funcionamiento eficiente de la estación de hidrógeno

Al recopilar y utilizar información sobre la construcción y operación de estaciones de recarga de hidrógeno a través de desarrolladores de infraestructura, la nueva compañía contribuirá con operaciones eficientes de las siguientes maneras:

Mejorar la comodidad para los usuarios

Con el fin de alentar a los clientes a utilizar hidrógeno, la nueva compañía mejorará la conveniencia de las estaciones en coordinación con la Asociación de Tecnología de Suministro y Utilización de Hidrógeno la cual ya ha ampliado el número de servicios diarios para satisfacer una mayor demanda.

Reducción de costos y revisión de regulación

La nueva compañía colaborará con organizaciones externas, tales como la Conferencia de Comercialización de Celdas de Combustible de Japón para reducir costos abordando cuestiones tales como la estandarización de equipos y la revisión de regulaciones.

Para llevar a cabo estas acciones, las 11 compañías desempeñarán las siguientes funciones clave: