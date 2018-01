El Volvo XC60 sigue sumando premios

El nuevo Volvo XC60 sigue acumulando halagos. Esta vez, el SUV mediano de la marca sueca gana el premio North American Utility Of The Year, convirtiéndose en el segundo modelo de Volvo Cars que recibe este prestigioso reconocimiento, después del galardón conseguido por el XC90, en 2016.

“El mercado norteamericano es vital para nuestro crecimiento continuo”, dijo Håkan Samuelsson, presidente y director ejecutivo de Volvo Cars. “Estamos orgullosos de recibir este importante premio, y estamos comprometidos en aprovechar el éxito de nuestro XC60 y XC90 en los Estados Unidos, como también lo demuestran las inversiones de miles de millones de dólares en nuestra nueva planta de fabricación en Carolina del Sur”, agrega el ejecutivo.

El éxito en la premiación de North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY) 2018 continúa la carrera ganadora del XC60, que a principios de este mes fue reconocido como el modelo de mejor desempeño en seguridad durante el 2017 por la EuroNCAP, superando a más de 70 automóviles representados por más de 30 fabricantes en todas las categorías.

“Tenemos una posición importante en este segmento relevante, con ventas superiores a un millón de unidades con el previo XC60”, dijo Samuelsson. “Este último reconocimiento para The All New XC60 destaca la determinación de nuestra compañía de continuar con el éxito que hemos tenido en el segmento de los SUV premium”.

The All New XC60 está siendo aclamado por mantener la herencia de Volvo, con innovadoras tecnologías que lo hacen uno de los modelos más seguros del mercado. Steer Assist ha sido agregado al revolucionario sistema City Safety, mientras que el nuevo sistema de seguridad llamado Oncoming Lane Mitigation ayuda a evitar colisiones frontales, así como el sistema de información de puntos ciegos BLIS reduce el riesgo de colisiones al cambiar de carril.

Los conductores también pueden optar por Pilot Assist, un avanzado sistema de asistencia para el conductor desarrollado por Volvo Cars, el cual ayuda al conductor en la dirección, aceleración y frenado en caminos bien señalizados con velocidades de hasta 130 km/h.

“The All New XC60 eleva el estándar en sistemas de seguridad y asistencia al conductor en la categoría de los vehículos utilitarios y lo hace en un completo paquete que emana todo el diseño escandinavo”, dijo Mark Phelan, presidente de la organización NACTOY.

The All New XC60 ofrece la opción del galardonado motor híbrido T8 Twin Engine como tope de línea de su gama de trenes motrices, el cual entrega 470 hp y que permite alcanzar los 100 km/h en 5.3 segundos. Otras opciones son el motor diésel D4 de 190 hp y D5 con tecnología Power Pulse que entrega 235 hp. Por otro lado, las variantes bencineras incorporan un motor T5 de 245 hp y un T6 Turbo Supercargado que entrega 320 hp y 400 Nm de torque.