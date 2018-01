Mauricio Melo: “Puede que la Fórmula E nunca vuelva a Chile”

Dice que últimamente no ha dormido más de 4 horas diarias. Entre reuniones y extensas jornadas, además de la tensión lógica de organizar deportivamente un fecha mundial de la Fórmula E, las horas de sueño se le han ido, literalmente, a la carrera.

Pero Mauricio Melo, presidente de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo (Fadech), se da tiempo para contestar nuestras inquietudes y aclarar varios puntos que las últimas horas han llamado a la confusión.

¿Por qué la gente tiene tanta mala vibra con el tema?

Como en todo, hay personas que están en contra y otras a favor. Pero encuentro injusta la forma en que algunos han presentado esta carrera. Posiblemente la gente no entiende que se trata de una fecha del Circuito Mundial FIA y no de un show, a diferencia de lo que muchos han dicho en la prensa, que han presentado esto como si se tratase de un evento social.

Ya, pero la gente alega por el ruido y los cortes de tránsito, no por un tema mediático.

Mira: en España y Europa en general cierran las calles principales los días del evento para que la gente disfrute el circuito en bicicleta, pues la comunidad se integra. Y aquí para muchos eventos deportivos se corta el tránsito, como para las maratones, manifestaciones, etcétera. Por otro lado lo del ruido también es injusto, dado que Plaza Baquedano debe ser la esquina más bulliciosa de Chile porque ahí se celebra todo y también se protesta todo. Por eso si soy una persona que quiere vivir tranquila la última parte donde viviría sería ahí.

¿Cómo queda Chile frente a la Federación Internacional de Automovilismo con estas quejas muncipales y de la gente? Hay muchos que aseguran que están molestos y que la Fórmula E no vuelve a Santiago.

Le hace muy mal a la imagen del país. Y de alguna forma la FIA o la Fórmula E pueden evaluar si continúan o no, porque pueden estar diciendo, por ejemplo: ‘Si en Chile no nos quieren para qué vamos para allá si hay 50 países que están solicitando esta carrera’. Esto es una realidad, porque el promotor de la Fórmula E realiza una carrera donde le acomode y por eso, puede que la Fórmula E nunca vuelva a Chile como que se mantenga en el calendario.

¿Las quejas son espontáneas o cree que hay alguna voluntad específica tras esto?

No lo sé. Sigue habiendo amenazas y se habla de falsedades, como que la gente trabaja sin permiso. Si fuese así primero llega la Municipalidad y fiscaliza o pasa multas; si siguen trabajando así viene Carabineros y se lleva a todos detendidos… pero los trabajos continúan y eso es prueba de que existen los permisos.

¿Y esos permisos los han mostrado, están certificados, se los han exigido?

No, porque corresponden a la parte de la organización externa. Nostros como Federación Chilena de Automovilismo Deportivo (Fadech), nos hacemos cargo de las parte deportiva: que las medidas de seguridad en la pista estén OK; que la zona de pits, y así. El resto es levantar polvo nomás.

¿Aburre que lo involucren permanente en disputas con Eliseo Salazar?

Cuando uno acepata el cargo de presidente en una institución no viene a hacer amigos, sino a defender los derechos de esa Federación. Y ante cualquier persona que trate de meterse en temas de la Federación o usufructuar con nuestra actividad dándoselas de vocero de esta Federación, uno tiene que golpear la mesa y decir hasta acá nomás. Nuestra intención jamás ha sido polemizar. El señor Salazar ve la parte comercial y ahí no nos metemos. Nosotros vemos la parte deportiva y ahí él no puede meterse. De afuera de la pista para allá, sacándose fotos con la gente, está bien. Pero adentro no, no tiene nada que hacer. Fuimos nostros los que solicitamos a la FIA esta carrera, y fuimos nosotros los que nos dimos la pega de traducir hoja por hoja miles de reglamentos, y fuimos nostros los que tomamos y asumimos el riesgo de hacer la carrera y creer en nuestro equipo de oficiales 100 por ciento.