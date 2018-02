Audi apuesta a las pistas para proyectar el futuro

Audi es el primer productor de automóviles alemán que compite en la Fórmula E, y se ha tomado muy en serio la investigación, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, que le permitan crear modelos 100 por ciento eléctricos para las calles. De hecho, en 2010, la marca de los cuatro anillos definió su estrategia eléctrica, donde cimentó los pilares que le permitirá liderar su segmento en el futuro.

Bajo el nombre “Tron Mobility Solution”, Audi hace una importante promesa para lo que será su plan con el que busca lanzar más de 20 modelos eléctricos para 2025: Nunca perder el performance deportivo, ADN de Audi; que los productos siempre respondan a las necesidades contemporáneas de sus clientes; y que la oferta de combustible/energía, siempre esté constituida.

Así, es que hoy la marca ha hecho realidad su gama g-Tron (modelos potenciados a gas (GNC), que emiten un 80 por ciento menos de material contaminante), y h-Tron (modelos potenciados por motores con células de hidrógeno, que hoy entregan una autonomía de 600 kilómetros), productos que hoy se comercializan a nivel mundial. De manera paralela, ya han presentado a los conceptos Audi e-tron quattro y Audi e-tron Sportback, los que son la base de lo que será su propuesta futura en el marco de los vehículos 100 por ciento eléctricos.

Audi FE04 e-tron: el primero de su clase

Dentro de su estrategia eléctrica, Audi quiso ser parte de una tendencia que cada día toma más reconocimiento: estar en la Fórmula E, no ya como auspiciador, sino como socio estratégico y creador del primer monoplaza eléctrico de la marca.

Así, para la temporada 2017/2018 Audi decide utilizar la plaza de ABT Sportline y, en conjunto, desarrollar un vehículo de alta tecnología e innovación para llevar orgulloso los estandartes del equipo durante esta cuarta temporada… Nace entonces el Audi FE04 e-tron, el que fue presentado oficialmente a finales del año pasado y que destaca por su nuevo tren motriz, y la combinación de su motor y transmisión de un solo cambio que genera la mayor eficiencia.

De acuerdo a Peter Mertens, miembro de la junta directiva de desarrollo técnico de Audi AG, “por casi 40 años, Audi ha tenido una exitosa participación en los más altos niveles del motorsport, con el objetivo de probar y continuar desarrollando nuevas tecnologías para producir. Ahora, como el primer fabricante alemán de automóviles, estamos haciendo esto en la Fórmula E también. Luego de quattro, TFSI, TDI, conducción híbrida y muchas otras innovaciones, nuestro primer modelo de un solo asiento es el precursor de nuestra ofensiva de producción en el campo de la movilidad eléctrica, que marca su inicio con el Audi e-tron en 2018”.

Con ello, Audi sigue fiel a su slogan “Born on the track. Built for the road”, concepto punta de lanza que define a cada uno de los modelos que nacen bajo el rombo rojo de Audi Sport.

Ficha técnica Audi FE04 e-tron