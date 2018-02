Mahindra llega enfocado en mantener la punta de la Fórmula E

Con la esperanza de extender los buenos resultados, que tienen a Felix Rosenqvist como puntero del campeonato, el equipo Mahindra llega ilusionado al ePrix de Santiago. Tanto el sueco como su compañero, el alemán Nick Heidfeld esperan encontrarse con un trazado entretenido y protagonizar una carrera emocionante.

“Trabajamos dos días en el simulador, en la sede del equipo”, comenta Rosenqvist respecto de la pista que encontrará en el corazón de Santiago, al tiempo que comenta que permanecerá unos días en el país, tras la carrera, para vacacionar en el sur y en los balnearios de la zona central.

Respecto de la compacta agenda de los eventos de la Fórmula E, que concentran toda su activida den pista en un solo día, en lugar de estar dos o tres días sumando kilómetros de tests antes de la clasificaciónj y la carrera, el sueco afirma que “eso es lo entretenido de la Fórmula E. Tener toda la actividad en un día hace que no se encuentre el límite del auto y del circuito tan fácilmente. Hay que estar muy enfocado porque es desafiante”.

El alemán, por su parte, afirma que la categoría ha crecido exponencialmente en este corto tiempo de vida. El ex F1 analiza el circuito capitalino diciendo que “parece haber buenos espacios para adelantar, pero no sabremos qué tan fácil es adelantar hasta que estemos en pista. Pero nuestras carreras son siempre entretenidas”, anticipa Heidfeld. Además, dice que no extraña el ruido de los motores a combustión, respecto de la serie ecológica en la que hoy corre.

Con todo, el team indio llega preparado para seguir encabezando el campeonato, y llega a Chile con ese objetivo.