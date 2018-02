Pedro Devaud palpita sus 15 minutos de fama

Sigue haciendo historia Pedro Devaud. A un par de meses de cosechar el primer título de un piloto chileno en Argentina, el primero después de casi 40 años, este sábado será el primer nacional en probar uno de los modelos eléctricos de la Fórmula E.

Serán apenas 15 minutos, desde las 8.55 de la mañana, pero suficientes para sacarle todo el provecho a uno de los monoplazas de la organización, y Devaud está feliz por la ocasión. “Es única esta posibilidad. Esto coincide con los últimos resultados obtenidos. Soy un piloto de fórmula desde siempre y estoy ansioso e ilusionado de subirme a los autos y conocer esta tecnología”, declara a Tacómetro.

“Recorrer las calles de tu país en estos autos es muy bonito, sobre todo cuando es con toda tu gente y en vivo para todo el mundo. Espero que sea un impulso para subir a categorías más importantes”, añade.

El campeón de la Fórmula 4 Nueva Generación argentina ha visto algo de los autos y espera conocer pronto los detalles. “Ya tendré las charlas técnicas, saber el uso de los botones del volante y ajustar los asientos. Lo importante es sacarle el máximo a esta experiencia, compartiendo con ingenieros y técnicos de la carrera”, asegura.

¿Algo llamativo? “Son más chicos en comparación a los que he corrido, no son tan largos. Entregan la potencia de inmediato, en tres segundos llegan a los 100 km/h y eso puede ser problema para controlarlo”, analiza Devaud.

La expectativa del puconino es una sola: vivir el momento. “Hay un poco de nervios, pero como no estoy dentro de la competencia no debo demostrarle nada a nadie. Generalmente, quienes han corrido estos autos, pilotos o artistas, han chocado porque no alcanzan a tomarle el ritmo y porque igual quieres ir rápido. Es muy fácil cometer un error. Por eso, aprovecharé los 15 minutos, saludaré a la gente y sacaré mi bandera para saludarlos”, afirma.