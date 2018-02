Renault e.dams busca regularidad en Chile

Con la ilusión intacta y con renovadas ganas, el equipo Renault e.Dams espera meterse de lleno en el mundial de Fórmula E. Santiago es el lugar preciso para repetir el buen resultado conseguido en Marrakesh, donde el suizo Sébastien Buemi logró el segundo lugar.

Buemi y el francés Nico Prost dieron a Tacómetro sus impresiones del trazado y alabaron el circuito del Parque Forestal. “La pista se ve bien, es un buen trazado, circuito grande y se nota que han hecho un gran esfuerzo por hacerlo, quedó muy bien”, comentó el galo, mientras que el helvético expresó que “se ve muy bien, con una larga recta para unos 200 km/h, curvas bien cerradas… la disfruté mucho recorriéndola, es muy buena”.

Buemi, sexto del mundial con 22 puntos, viene de sumar el primer podio de esta temporada en Marruecos y espera repetirlo. “Tenemos que seguir bien y continuar lo que hicimos en Marrakesh. Por supuesto que será difícil, pero tenemos un buen auto y esperamos hacerlo bien. Los líderes no están lejos y espero acercarme más a ellos”, dijo.

A Prost, 15º con 6 puntos, le ha costado más y reconoce el flojo inicio. “Es claro que no ha sido el mejor inicio de la campaña, pero hemos trabajado duro entre carreras para mejorar y para dar la pelea en Santiago”, aseguró el hijo del mítico Alain Prost, quien no vino a Chile por trabajo en Francia. ¿Llevar el peso del legendario apellido? “No es fácil llevarlo y siempre habrá gente que le complique eso, pero no me preocupa y sólo me concentro en hacer mi trabajo”, indicó.

Buemi, en tanto, tuvo un tiempo para expresar también su felicidad por el histórico retorno de las carreras a Suiza, lo que no sucedía desde 1955. “Estoy muy emocionado por esto. Hace mucho que no tenemos carreras en nuestro país y como piloto suizo lo disfrutaré y espero que llegue luego esa fecha”, comentó.

Sobre la carrera, Prost advirtió que el clima será factor a tener en cuenta en el desarrollo, pero le baja el perfil a que sea el elemento decisivo. “El calor podría ser un problema para los neumáticos y la bateria, pero será un problema para todos. El que se prepare mejor para esto ganará la carrera”, analizó el francés.