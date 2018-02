El e-Prix de Santiago recibe aprobación total de los pilotos

Todos los pilotos de la Fórmula E habían visto en simulador o caminado el trazado del ePrix de Santiago, por el Parque Forestal y Plaza Italia, y aseguraron antes de la carrera que se veía interesante y técnico. Tras la carrera, el parque de competidores mejoró su impresión y entregó su aprobación al recorrido de casi 2,5 kilómetros.

"El circuito estaba bien, tenía algunos saltitos en la superficie, pero estaba bien. Fue un buen trazado para que el público lo pasara bien", aseguró el vencedor de la prueba, el francés Jean-Eric Vergne. ¿Disfrutó el circuito en la carrera? "Claro que sí y mucho más porque gané".

"Fue perfecto. Muy buen trabajo de la organización, nada de qué quejarse. Fue un lindo trazado y se disfrutó mucho", comentó por su parte el brasileño Nelson Piquet hijo, cuarto en el ePrix capitalino, mientras que el campeón defensor, el también brasileño Lucas di Grassi, quien no pudo terminar la carrera por fallas en la batería, reconoció que "me ha gustado mucho la pista. Felicitaciones a Santiago porque fue un evento muy entretenido".

Por su parte, el alemán André Lotterer, coequipo de Vergne en Techeetah y segundo en la carrera, expresó que "al principio, la pista estaba algo saltona y un poco sucia, pero luego se hizo muy entretenida. Cuando haces una buena carrera, te gusta la pista y a mí me gustó mucho".

Además del recorrido, hubo palabras de reconocimiento al intenso ambiente durante la carrera. "Los fanáticos me parecieron asombrosos, amé el ambiente y esperemos que se pueda volver, disfruté todo el show", comentó Vergne.

"Santiago fue una carrera muy linda, los chilenos me trataron muy bien y ojalá se pueda volver acá. Hay que mantener la carrera en la región, ya sea en Santiago o en Buenos Aires. Si se pueden las dos ciudades, mejor todavía", dijo el argentino José María López, quien abandonó en el primer giro por un accidente.

En tanto, Lotterer quedó asombrado por los fanáticos y "el apoyo, que fue increíble. La atmósfera fue fantástica". "No sabía qué esperar de Chile. Tengo familiares peruanos en Lima y me contaron algo de acá, pero al llegar aquí descubres un mundo asombroso. Me gustó mucho la ciudad y, si volvemos, quiero quedarme un par de días más para recorrerla", afirmó el alemán.