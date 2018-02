Kylie Minogue, la otra estrella que brilla en la Fórmula E

Luego de diez años, Kylie Minogue volvió a Chile. Pero esta vez, no lo hizo para presentar su show, como ocurrió en 2008 cuando pasó por Santiago presentando su ira mundial KylieX2008. Esta vez, su visita fue más de placer que de trabajo, ya que la cantante disfrutó de un descanso en la capital como parte de los invitados que trajo hasta estas tierras el e-Prix de Fórmula E disputada el sábado.

La australiana vivió la experiencia completa de la Fórmula E, que incluyó dar vueltas a fondo por la pista en el automóvil de seguridad, el BMW i8, que –en este caso- fue manejado por el fundador y gerente general de la categoría, Alejandro Agag.

También tuvo la oportunidad de conocer el detalle el trabajo del equipo Dragon, en cuyo pit conoció a los pilotos, el argentino José María López y el belga Jérôme d'Ambrosio, además de estar con el dueño de la escudería, el magnate estadounidense Jay Penske.

Minogue vio la carrera desde el Emotion Club, el exclusivo sector VIP, después de conocer en el lugar a los pilotos Nelson Piquet Jr. y Felix Antonio da Costa, además del polesitter y posterior ganador de la carrera, Jean Eric Vergne.

“No es nada menos que emocionante estar acá, la sensación es increíble. Es mi primera vez en la Fórmula E y estoy enganchado. A todos nos encanta un poco la velocidad, la adrenalina y el drama, pero me seduce que éste es el comienzo de algo que podría volverse absolutamente masivo. Siento que estoy viviendo algo que vislumbré en mi infancia, y viendo la pasión que la gente pone en esto hace que sea fabuloso. Pensé que me gustaría subir al BMW i8 para dar una vuelta rápida por el circuito, pero me encantó tanto que -cuando terminé- quería dar más”, comentó Minogue.

“Conocí a muchos de los pilotos y todos parecen realmente amables y apasionados. Creo que es bastante probable que vuelta a estar en una carrera de la Fórmula E”, agregó.

La cantante también asistió, el viernes por la noche, a la gala de la Fórmula E, donde además de Agag estuvo el presidente de la FIA, Jean Todt, y los jefes de equipo.

Kylie Minogue recorrió las calles de Santiago en un exclusivo BMW, el vehículo insignia de la marca, el BMW Serie 7 modelo 750i, que se caracteriza por su lujo, tecnología y terminaciones de altísimo nivel.

