En Singapur, Volvo probará sus buses eléctricos y autónomos

Volvo pondrá a prueba, por primera vez, sus buses eléctricos autónomos, y lo hará en Singapur el próximo año. El acuerdo para desarrollar un programa de investigación de 24 meses fue firmado entre Volvo Buses y la prestigiosa casa de estudios Nanyang Technological University (NTU), líder mundial entre las universidades dedicadas a la tecnología.

“Hay un interés creciente en todo el mundo hacia los vehículos autónomos y eléctricos. Junto con NTU, tenemos la posibilidad de probar una variedad de soluciones en condiciones reales, como las ofrecidas por Singapur, una ciudad con grandes ambiciones para su transporte público”, destaca el presidente de Volvo Buses, Håkan Agnevall.

El programa de investigación trabajará con dos autobuses eléctricos Volvo 7900 de 12 metros, totalmente eléctricos y autónomos, que serán desarrollados en forma conjunta y llegarán a Singapur a principios de 2019.

Uno de ellos se utilizará en la nueva instalación avanzada de prueba de Singapur para vehículos autónomos, el Centro de Excelencia para Pruebas e Investigación de Vehículos Autónomos (Centre of Excellence for Testing and Research of Autonomous Vehicles, CETRAN). En un área cerrada, se realizarán las pruebas de las nuevas funcionalidades y se estudiará cómo el autobús interactúa con otros usuarios de las vías, en diversas condiciones.

El segundo autobús se probará en una estación de autobuses real, ello gracias a la asociación con el operador de transporte público SMRT. El objetivo es que los buses autoconducidos puedan cargar baterías, conducir el servicio de lavado y estacionar de forma completamente autónoma.

La importancia de este acuerdo la sintetiza el propio Agnevall: “Creemos que los autobuses eléctricos que operan de manera autónoma, tienen un papel importante que desempeñar en el transporte urbano de pasajeros del mañana. Los autobuses eléctricos mejoran la calidad del aire y reducen el ruido, y nuestro enfoque hacia la electromovilidad abre nuevas formas de planificación urbana. Entonces, al desarrollar soluciones autónomas para el transporte público, realmente podemos aprovechar la experiencia del Grupo Volvo en este campo de tecnología que está en rápido desarrollo”.