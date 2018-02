Polémica en Santiago: equipo ganador del e-Prix multado por seguridad

La controversia de la Fórmula E y su paso por Santiago se trasladó a los autos y los equipos. Terminadas las celebraciones del triunfo del francés Jean-Eric Vergne y el equipo Techeetah, la polémica se instaló en la misma escudería china, que fue sancionada por FIA debido a problemas de seguridad durante la carrera.

Puntualmente, la FIA acusa a los dos autos de Techeetah, el de Vergne y el del alemán André Lotterer (primero y segundo de la carrera) de cambios en los cinturones de seguridad sin que haya sido notificado al delegado técnico. La nueva pieza es un mango en la correa inferior que permite un ajuste más rápido al momento del cambio de autos.

El castigo a Techeetah, que anotó el primer ‘un-dos’ en la historia de la Fórmula E, corresponde a 30 mil euros, mientras que un tercer auto involucrado, el Dragon del belga Jerome D’Ambrosio, fue multado con 15 mil.

Con la modificación, Techeetah consiguió una pequeña ventaja en pits al momento de cambiar los autos, ya que Vergne fue el más veloz en ese aspecto, con 46”847 Lotterer, por su parte, demoró 48”372 y D’Ambrosio rondó los 51 segundos.

La multa enojó a varios actores de la Fórmula E, tal como el jefe del equipo Mahindra, Dilbagh Gill. “Habría sido más correcto descalificar a los autos que no cumplen con la regulación en lugar de multarlos. La FIA no se comportó correctamente en esta primera parte de la temporada, tomando muchas decisiones que están en conflicto entre sí. Basta ver el caso de Daniel Abt en Hong Kong, que perdió la carrera por una tontería mucho menor que ésta. Si continuamos así, nos arriesgamos a cuestionar la credibilidad de toda la Fórmula E”, disparó el director del equipo que perdió el liderato del mundial a manos del propio Techeetah.

La defensa del equipo chino fue rápida. “Tenemos dos pilotos con experiencia en el mundial de resistencia y somos capaces de realizar paradas en boxes rápidas y rápidas a la perfección. Desafortunadamente hay áreas ‘grises’ de la regulación y no siempre está claro lo que está permitido y lo que no. No fue un cambio que afectó los términos de seguridad impuestos por la FIA, sino que simplemente buscamos más practicidad después de que se cambiara el auto”, señaló el director de Techeetah, Mark Preston.

En el ePrix de Santiago, la FIA eliminó el tiempo mínimo de la parada en el cambio de autos, lo que conllevó al cambio de cinturones, adoptando un sistema similar al de los prototipos del mundial de resistencia, punto que usa como defensa Techeetah.

En lo deportivo, no hay cambios. Vergne y Techeetah llegarán a la quinta fecha del mundial de Fórmula E, en México, como líderes de sus respectivos mundiales.